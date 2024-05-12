Şampiyonluk yolunda Sakarya'da büyük kutlama: Sokaklar Sakaryaspor'la inledi!

Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu 34. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek play-off hattında önemli bir adım attı. Final yolunda emin adımlarla ilerleyen Sakaryaspor, şehre zaferle dönünce, büyük bir coşkuyla karşılandı.

Sakaryaspor'un emin adımları

Sakaryaspor, Marmara Bölgesi'nin yarım asırlık ezeli rekabetinde Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Maç, her iki takım için de büyük önem taşıyordu, zira play-off sıralaması direkt olarak etkileniyordu. Sakaryaspor, yeni teknik direktör yönetiminde sahaya çıkarak rakibini 2-0 gibi net bir skorla mağlup etti ve finale adını yazdırmayı başardı.

Şehre zaferle dönüş

Maçın ardından şehre dönen Sakaryaspor kafilesi, Sakarya'nın girişinde taraftarlar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Cadde ve sokaklar, kutlama yapan taraftarlarla dolup taştı. Özellikle taraftar grubu 'Tatangalar', takım otobüsünü gişelerde adeta bir festival havasında karşıladı. Bu coşkulu karşılama, takımın Rüstemler Tesisleri’ne kadar devam etti.

Tesislerde meşaleler ve tezahüratlar

Rüstemler Tesisleri'nde de coşku dinmedi. Taraftarlar, meşaleler yakarak ve tezahüratlar yaparak takımlarını kutladı. Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, taraftarların bu coşkusuna karşılık vererek onlarla birlikte 'üçlü' çekti ve bu özel anı taçlandırdı.