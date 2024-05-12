Göztepe zafer turunda: Şampiyonluk kupasıyla İzmir’i salladı!

Trendyol 1. Lig’de sezon boyunca sergilediği başarılı performansın ardından Süper Lig’e yükselmeyi haftalar öncesinden garantileyen Göztepe, Bodrum FK ile oynadığı maçın ardından büyük bir şampiyonluk kutlamasına imza attı. Sarı-kırmızılılar, sezonun son maçında aldıkları galibiyetle kupa kaldırmanın mutluluğunu yaşadı.

Kupa Gürsel Aksel Stadyumu'nda havaya kalktı

Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleştirilen kupa seremonisi, hem futbolcuların hem de teknik ekibin katılımıyla oldukça renkli geçti. Kupa töreninin ardından tüm takım, şehir turuna çıkmak için hazırlandı. Sarı-kırmızılılar, üstü açık bir otobüsle İzmir’in en işlek caddelerinden bir tur attı.

İzmir caddeleri sarı-kırmızıya büründü

Otobüs turu sırasında on binlerce Göztepe taraftarı, takımlarını coşkuyla karşıladı. Mithatpaşa Caddesi üzerinde toplanan taraftarlar, meşaleler ve havai fişek gösterileriyle geceyi aydınlattı. ‘Şampiyon Göztepe’ tezahüratları eşliğinde, futbolcular da taraftarlara teşekkürlerini kupayla selamlayarak sundu.

Kutlamalar sahilde devam etti

Şehir turunun ardından birçok taraftar, kutlamaları sahil kesimine taşıdı. Gece boyunca süren şampiyonluk kutlamaları, taraftarların unutulmaz anlar yaşamasını sağladı. Göztepe'nin Süper Lig'e yükselmesi, taraftarlar ve İzmir şehri için büyük bir sevinç kaynağı oldu.

Yeni sezona moralli başlangıç

Göztepe’nin bu muazzam başarısı, gelecek sezon Süper Lig’de neler yapabileceğinin de bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Sarı-kırmızılılar, bu kutlamalarla birlikte yeni sezona moralli bir başlangıç yapmayı hedefliyor.