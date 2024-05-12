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Trendyol 1.Lig’de şampiyonun adı Eyüpspor: Eflatun-sarılılar kupayı havaya kaldırdı!

Eyüpspor, Trendyol 1. Lig 2022/2023 sezonunu zaferle tamamlayarak Süper Lig'e yükseldi. Takım, son hafta Erzurumspor'u 4-0 mağlup ederek kupasını kaldırdı. Teknik Direktör Arda Turan yönetimindeki ekip, şampiyonluğu taraftarlarıyla coşkuyla kutladı.

İhlas Haber Ajansı
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Trendyol 1.Lig’de şampiyonun adı Eyüpspor: Eflatun-sarılılar kupayı havaya kaldırdı! mask
Trendyol 1.Lig’de şampiyonun adı Eyüpspor: Eflatun-sarılılar kupayı havaya kaldırdı!
Trendyol 1.Lig’de şampiyonun adı Eyüpspor: Eflatun-sarılılar kupayı havaya kaldırdı!
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Trendyol 1. Lig'in zirvesinden Süper Lig'in kapılarını aralayan Eyüpspor, 2022/2023 sezonunun unutulmaz anlarını yaşattı. Ligin son haftasında Erzurumspor'u konuk ettiği maçta müthiş bir futbol sergileyen eflatun-sarılılar, şampiyonluk kupasını havaya kaldırarak taraftarlarıyla birlikte büyük bir sevinç yaşadı.

Trendyol 1.Lig’de şampiyonun adı Eyüpspor: Eflatun-sarılılar kupayı havaya kaldırdı!

Maçın hızlı başlangıcı ve goller

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmaya Eyüpspor, maçın henüz başında gösterdiği üstün performansla damga vurdu. Maçın 8. dakikasında kazanılan penaltıyı Adrien Regattin başarıyla gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda Eyüpspor'un baskısı artarken, 30. dakikada Seslar'ın kafa vuruşuyla skor 2-0'a ulaştı. İlk yarının sonlarına doğru, 36. dakikada Marcus Thuram penaltıdan bir kez daha Erzurumspor ağlarını sarsarak farkı üçe çıkardı.

Trendyol 1.Lig’de şampiyonun adı Eyüpspor: Eflatun-sarılılar kupayı havaya kaldırdı!

İkinci yarıda tamamlanan zafer

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Eyüpspor, 79. dakikada Francis Ampem'in ağları havalandırmasıyla maçı 4-0 kazandı. Bu sonuçla birlikte, Eyüpspor ligi 75 puanla lider tamamlayarak bir sonraki sezon Süper Lig'de mücadele etme hakkını kazandı.

Trendyol 1.Lig’de şampiyonun adı Eyüpspor: Eflatun-sarılılar kupayı havaya kaldırdı!

Şampiyonluk töreni ve kutlamalar

Maçın ardından Eyüpspor için düzenlenen kupa töreni, büyük bir coşku içinde gerçekleşti. Teknik Direktör Arda Turan ve teknik ekibin yanı sıra, futbolculara madalyaları takdim edildi. Kupa seremonisinde ilk olarak takım kaptanı Uğur Demirok kupayı havaya kaldırırken, futbolcular ve teknik ekip, deplasman tribünündeki taraftarlarla birlikte zaferlerini kutladı. Şampiyonluk coşkusunu saha içinde ve dışında yaşayan ekip, bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek bu özel anı ölümsüzleştirdi.

Trendyol 1.Lig’de şampiyonun adı Eyüpspor: Eflatun-sarılılar kupayı havaya kaldırdı!

12 May 2024 - 11:40 İstanbul- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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