Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya açıkladı: Eyüpspor, maçlarını Bursa veya Eskişehir'de oynayabilir

Eyüpspor, Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdiği bu sezonda önemli planlarla gündeme geliyor. Kulüp Başkanı Murat Özkaya, verdiği demeçte, takımın Süper Lig'de kalıcı olma hedefleri doğrultusunda yeni bir stadyum yapımının en büyük öncelik olduğunu vurguladı. Özkaya, "Kalıcı olmak istiyorsak, ilk işimiz bir stadyuma sahip olmak. Çünkü tesislerimiz iyi durumda ancak en büyük eksikliğimiz modern bir stadyum" dedi.

İstanbul'da sahasız kalırsak…

Murat Özkaya, İstanbul'da geçici olarak oynama imkânlarının kısıtlı olması halinde, Bursa veya Eskişehir'de maçlarını oynamayı planladıklarını açıkladı. Özkaya, "Eğer İstanbul'da uygun bir yer bulamazsak, stadımız tamamlanana kadar Bursa veya Eskişehir'de oynamak istiyoruz. Her iki şehir de futbol kültürü zengin yerler ve taraftarlarımızla Süper Lig heyecanını orada yaşatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Geleceğin Eyüpspor'u ve Avrupa hedefi

Başkan Özkaya, Eyüpspor'un önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa kupalarında boy gösterme hedeflerine de değindi. Özkaya, "Projemiz, çok amaçlı ve yaşayan bir stad üzerine kurulu. Avrupa'da mücadele edebilmemiz için bu tür bir altyapıya ihtiyacımız var. Büyüklerimizden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın kariyerine övgü

Son olarak Eyüpspor Başkanı, Türk futbolunun deneyimli isimlerinden Arda Turan'ın teknik direktörlük kariyerine başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özkaya, "Arda Turan, futbol bilgisi ve tecrübesiyle Türk futbolunu daha ileri taşıyacak kapasitede. Onun futbolcu olarak bıraktığı izleri şimdi teknik direktör olarak da sürdürmesini dört gözle bekliyoruz" dedi.