TEM Otoyolu'nda korkutan kaza! Kontrolden çıkıp şarampole uçtu 4 yaralı

Şarampole Uçuş: Kontrolü Kaybeden Araç Bariyerleri Aştı
TEM Otoyolu, Bolu geçişinde korkunç bir trafik kazası yaşandı. İstanbul istikametine seyir halinde olan 34 CLD 583 plakalı otomobil, sürücü Abidin K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yakuplar köyü mevkiinde meydana gelen olayda, araç bariyerleri aşarak doğrudan şarampole yuvarlandı.
İlk Müdahale ve Kurtarma Operasyonu
Kaza, hızla harekete geçiren sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekiplerini alarma geçirdi. Bölgeye sevk edilen acil servis ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları büyük bir çaba ile çıkardı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan dört yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazazedelerin kimlikleri ve sağlık durumları hakkında daha fazla bilgi edinilmeye çalışılıyor.
Güvenlik Önlemleri ve Soruşturma
Kazanın ardından olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kaza bölgesinde incelemelerde bulunan trafik ekipleri, diğer sürücülerin güvenliği için alternatif yollar önerdi. Ayrıca, kazanın nedenlerini belirlemek üzere detaylı bir soruşturma başlatıldı. Uzmanlar, bu tip kazaların önlenmesi için sürücülere daha fazla bilinçlendirme yapılması gerektiğine dikkat çekiyorlar.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.