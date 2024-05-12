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TEM Otoyolu'nda korkutan kaza! Kontrolden çıkıp şarampole uçtu 4 yaralı

TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazası: Kontrolden çıkan araç bariyerleri aşarak şarampole uçtu, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Ekipler hızla müdahale etti.

İhlas Haber Ajansı
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TEM Otoyolu'nda korkutan kaza! Kontrolden çıkıp şarampole uçtu 4 yaralı
TEM Otoyolu'nda korkutan kaza! Kontrolden çıkıp şarampole uçtu 4 yaralı
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Şarampole Uçuş: Kontrolü Kaybeden Araç Bariyerleri Aştı

TEM Otoyolu, Bolu geçişinde korkunç bir trafik kazası yaşandı. İstanbul istikametine seyir halinde olan 34 CLD 583 plakalı otomobil, sürücü Abidin K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yakuplar köyü mevkiinde meydana gelen olayda, araç bariyerleri aşarak doğrudan şarampole yuvarlandı.

TEM Otoyolu'nda korkutan kaza! Kontrolden çıkıp şarampole uçtu 4 yaralı

İlk Müdahale ve Kurtarma Operasyonu

Kaza, hızla harekete geçiren sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekiplerini alarma geçirdi. Bölgeye sevk edilen acil servis ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları büyük bir çaba ile çıkardı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan dört yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazazedelerin kimlikleri ve sağlık durumları hakkında daha fazla bilgi edinilmeye çalışılıyor.TEM Otoyolu'nda korkutan kaza! Kontrolden çıkıp şarampole uçtu 4 yaralı

Güvenlik Önlemleri ve Soruşturma

Kazanın ardından olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kaza bölgesinde incelemelerde bulunan trafik ekipleri, diğer sürücülerin güvenliği için alternatif yollar önerdi. Ayrıca, kazanın nedenlerini belirlemek üzere detaylı bir soruşturma başlatıldı. Uzmanlar, bu tip kazaların önlenmesi için sürücülere daha fazla bilinçlendirme yapılması gerektiğine dikkat çekiyorlar.TEM Otoyolu'nda korkutan kaza! Kontrolden çıkıp şarampole uçtu 4 yaralı
# istanbul, kaza, polis, trafik, araç, otomobil

12 May 2024 - 12:24 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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