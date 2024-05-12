Bolu’da mucizevi iyileşme! Trafik kazasından iki yıl sonra ayaklanma mücadelesi

Konya'da korkunç Kaza
İki yıl önce Konya'da yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan 23 yaşındaki Almina Aydemir, hayata tutunma mücadelesini sürdürüyor. Üniversite eğitimi için bulunduğu şehirde meydana gelen kaza sonrası, Aydemir'in araç içinde yaşadığı dram, tedavi sürecini zorunlu kıldı. Memleketi Karabük'ten sonra tedavi için Bolu'ya taşınan Aydemir, annesi Nezahat Kelleci'nin desteğiyle iyileşmeye devam ediyor.
Annenin Bitmeyen Sevgisi
Nezahat Kelleci, kızının yanından bir an olsun ayrılmayarak ona adeta yeniden hayat verdi. Bolu İzzet Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Almina için annesi, her gün dua ediyor. Kelleci, kendisi de yürüme güçlüğü çekmesine rağmen, kızının ayağa kalkmasını hayatının en büyük hediyesi olarak görüyor.
İyileşme Yolculuğu
Kaza üzerinden geçen iki yılın ardından Almina, her gün daha fazla iyileşiyor. Şu an emekleme aşamasında olan genç kız, annesi ve doktorlarının desteğiyle yürüme çalışmalarına devam ediyor. Nezahat Kelleci, kızının bir gün "Annem seni seviyorum" diyebilmesini en büyük arzusu olarak nitelendiriyor.
Yeniden Yürüme Umudu
Almina Aydemir, kaza anını hatırlamasa da, yeniden yürüme isteğiyle motivasyonunu koruyor. Tedavi sürecinde kaydettiği ilerleme, ona eski hayatına dönebilme umudu veriyor. Almina, "Allah dualarımı kabul eder ve ayaklarıma güç verir umuduyla" ifadelerini kullanarak, herkesi duygulandırıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.