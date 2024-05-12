Umuda yolculuk! Fedakar annenin, engelli çocukları için Zonguldak'tan Bolu'ya uzanan çabası

Zonguldak'tan Bolu'ya Uzanan Bir Annenin Azmi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinden Bolu'ya, iki engelli çocuğunun tedavisi için gelen Ayşe Köse, gecesini gündüzüne katıp onların bağımsız hareket edebilme umuduyla dolu günleri bekliyor. 52 yaşındaki Köse, çocukları İlayda (27) ve İlker (32) ile yaşadığı zorluklara rağmen umudunu ve mücadelesini asla kaybetmiyor.

Genetik Rahatsızlık ve Süregelen Tedavi Süreci

İlayda ve İlker'e, koordinasyon ve denge problemlerine neden olan genetik bir hastalık olan spinoserebellar ataksi tanısı 18 yıl önce kondu. Aile, çocukların bağımsız hareket edebilmesi için Bolu İzzet Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatılı tedaviye başladı.

Kök Hücre Tedavisi ve Umut Veren Gelişmeler

Ayşe Köse, çocuklarına kök hücre tedavisi uygulatarak hastalıkla mücadelede yeni bir kapı araladı. Bu tedaviden olumlu sonuçlar alan aile, iyileşme yolunda önemli adımlar attı. Ayşe Hanım, çocuklarına olan inancını ve mücadele azmini, "Hep mücadele edeceğiz, kazanacağız," sözleriyle ifade etti.

Toplumsal Duyarlılık ve Engelli Hakları

Köse ailesinin yaşadıkları, toplumda özel gereksinimli bireylere yönelik duyarlılığın artması gerektiğine dair güçlü bir mesaj veriyor. Ayşe Köse, tüm zorluklara rağmen her günü şükranla tamamlayarak, diğer ailelere de ilham kaynağı oluyor.