İzzet Baysal'a saygı ve şükranla dolu günler Bolu'da kutlandı!

Bolu Kent Konseyi'nden Anlamlı Tören

Etkinlikler, Anıt Park'ta düzenlenen saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bolu Kent Konseyi Başkanı Remzi Koman ve diğer protokol üyeleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundular. Koman, İzzet Baysal'ın Bolu'ya katkılarını vurgulayan bir konuşma yaptı.

Eğitim ve Sağlıkta İzzet Baysal İzleri

İzzet Baysal, özellikle eğitim ve sağlık alanlarında Bolu'ya önemli yatırımlar yapmış bir hayırsever olarak biliniyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hükümet Meydanı'nda açılan stantlar, Baysal'ın eğitime olan katkılarını gözler önüne serdi.

Kültürel Mirasa Saygı Yürüyüşü

Etkinlikler, Bolu Belediyesi Bandosu eşliğinde İzzet Baysal Caddesi boyunca düzenlenen "İzzet Baysal'a Saygı ve Şükran Yürüyüşü" ile devam etti. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, alkışlarla desteklerini gösterdiler. Yürüyüş, İzzet Baysal Anıtı'na çelenklerin bırakılması ve İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal'ın mektubunun okunmasıyla son buldu.

Bolu'nun Değerleri ve Saygı

Vali Erkan Kılıç ve diğer protokol üyeleri, programda yaptıkları konuşmalarda İzzet Baysal'ın Bolu'ya sağlık, eğitim ve kültür alanlarında yaptığı katkıları övdüler. Kılıç, "Baysal'ın hayırseverliği ve liderliği sayesinde Bolu daha iyi bir yer haline geldi," dedi.

Program, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, İzzet Baysal Vakfı yönetimi ve öğrencilerin de aralarında bulunduğu kalabalık bir katılımcı grubu tarafından takip edildi.