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Bolu'da sokakları temizleyerek çocuklarını okutan fedakar anne!

Bolu'da iki çocuk annesi Filiz Şahan, Bolu Belediyesi'nde çalışarak sokakları temizliyor ve çocuklarını büyütmek için mücadele ediyor. Kadınların çift yükü ve anneliğin zorlukları vurgulanıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu'da sokakları temizleyerek çocuklarını okutan fedakar anne!
Bolu'da sokakları temizleyerek çocuklarını okutan fedakar anne!
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Bolu'nun sokakları, Filiz Şahan'ın fedakarlıklarıyla daha da güzelleşiyor. 44 yaşındaki iki çocuk annesi, Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde 9 yıldır aralıksız olarak çalışıyor. Eşinden ayrıldıktan sonra çocuklarının tüm maddi yükünü üstlenen Şahan, sokakları temizleyerek onlara daha iyi bir gelecek sunmayı hedefliyor.

Bolu'da sokakları temizleyerek çocuklarını okutan fedakar anne!

Hem Annelik Hem Babalık Yapan Kadın

Kar kış demeden, yağmur çamur içinde çocuklarını okutmak için çalışan Şahan, sadece iş yerinde değil, evde de durmaksızın mücadele ediyor. "Bizim işimiz sadece burada bitmiyor," diyen Şahan, evdeki işlere ve çocukların ihtiyaçlarına koşarken kadınların işlerinin ne kadar zor olduğunu vurguluyor.

Bolu'da sokakları temizleyerek çocuklarını okutan fedakar anne!

Anneliğin Ağır Yükü

Çalışan bir anne olarak bahçelerdeki ağır işleri yerine getiren Şahan, aynı zamanda evdeki yemek ve temizlik işleriyle de ilgileniyor. Anneliğin sürekli bir meslek olduğunu belirten Şahan, büyük oğlunun eğitimine devam etmeme kararı almasına rağmen küçük oğlunu okutmak için elinden geleni yapıyor. Onların iyi bir meslek sahibi olmasını en büyük gaye olarak görüyor. Bolu'da sokakları temizleyerek çocuklarını okutan fedakar anne!

Kadınların Çift Yükü

Şahan, kadınların evde ve işte çifte standartla mücadele ettiğini ve bu yüzden daha fazla desteklenmeleri gerektiğini dile getiriyor. Annelere kolaylık ve sabır dileyen Şahan, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor ve kadınların her alanda daha iyi şartlarda çalışmaları gerektiğini vurguluyor.Bolu'da sokakları temizleyerek çocuklarını okutan fedakar anne!

Filiz Şahan'ın hikayesi, Bolu'da bir annenin hem şehrin sokaklarını güzelleştirmesi hem de çocuklarına iyi bir gelecek sunma çabasını gözler önüne seriyor.

# bolu belediyesi

12 May 2024 - 13:01 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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