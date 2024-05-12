Daniel Avramovski'den Boluspor'a altın değerinde gol!

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında heyecan dolu bir maç yaşandı. Boluspor, kendi sahasında Ahlatcı Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Maçtan 2-1 galip ayrılan Boluspor, play-off yarışındaki iddiasını kuvvetlendirdi. Bu önemli galibiyette Boluspor'un Makedon yıldızı Daniel Avramovski kritik bir role sahip oldu.

Avramovski gol sayısını 8'e çıkardı

Boluspor'un 29 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Daniel Avramovski, performansıyla göz dolduruyor. Özellikle Çorum FK ile yapılan maçta attığı gol, takımının galibiyetinde büyük bir önem taşıdı. Bu golle birlikte Avramovski, ligdeki toplam gol sayısını 8'e yükseltti. Oyun içerisindeki yerini her zaman sağlamlaştıran Avramovski, bu sezon çıktığı 17 lig maçının tamamında ilk 11'de yer aldı ve kritik anlarda takımını sırtlamaya devam etti.

Avramovski'den müthiş gol

Maçın 71. dakikasında sol kanattan ceza sahasına giren Daniel Avramovski, klas bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Bu gol, maçın gidişatını değiştiren ve Boluspor'u 1-0 öne geçiren önemli bir andı. Maç boyunca sahada kalan Avramovski, performansıyla hem takımına liderlik etti hem de taraftarları heyecanlandırdı.

İstatistiklerle Daniel Avramovski

Daniel Avramovski, maç boyunca etkileyici istatistiklere imza attı. Topla toplam 59 kez buluşan Avramovski, 38 pasından 28'ini isabetli olarak arkadaşlarına ulaştırdı. %74'lük pas isabet oranı ile oynayan Makedon oyuncu, ayrıca 2 uzun pasının tamamında isabet sağladı. Fiziksel mücadelede de üstün bir performans sergileyen Avramovski, 7 ikili mücadele kazandı ve 2 başarılı hava topu mücadelesi ile rakiplerine üstünlük kurdu.