Balık tutarken kayalardan denize düşen balıkçı hayatını kaybetti!

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşanan acı bir olayda, balık tutmakta olan bir kişi dengesini kaybederek kayalıklardan denize düştü ve kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Bu kaza, Köseli köyü mevkiinde meydana geldi.

Kaza Anı ve İlk Müdahale

Edinilen bilgilere göre, Saim Yılmaz adındaki şahıs, olta ile balık tuttuğu sırada dengesini kaybetti ve tehlikeli kayalıklardan denize düşerek ağır yaralandı. Çevredeki diğer balıkçıların ve vatandaşların hemen müdahalede bulunduğu Yılmaz için kurtarma operasyonu başlatıldı.

Kurtarma Çabaları ve Acı Son

Yılmaz'ın denize düştüğünü gören çevre sakinleri, durumu hemen yakınlarına ve yetkililere bildirdi. Olay yerine yakın bir mesafede bulunan diğer balıkçılar, tekne ile denize açılarak Yılmaz'ı suyun içinden çıkartıp Cide Limanı'na getirdiler. Limanda bekleyen ambulans ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan talihsiz adam, hızla Cide Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yılmaz, kurtarılamadı.