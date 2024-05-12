Balık tutarken kayalardan denize düşen balıkçı hayatını kaybetti!

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşanan acı bir olayda, balık tutmakta olan bir kişi dengesini kaybederek kayalıklardan denize düştü ve kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Bu kaza, Köseli köyü mevkiinde meydana geldi.
Kaza Anı ve İlk Müdahale
Edinilen bilgilere göre, Saim Yılmaz adındaki şahıs, olta ile balık tuttuğu sırada dengesini kaybetti ve tehlikeli kayalıklardan denize düşerek ağır yaralandı. Çevredeki diğer balıkçıların ve vatandaşların hemen müdahalede bulunduğu Yılmaz için kurtarma operasyonu başlatıldı.
Kurtarma Çabaları ve Acı Son
Yılmaz'ın denize düştüğünü gören çevre sakinleri, durumu hemen yakınlarına ve yetkililere bildirdi. Olay yerine yakın bir mesafede bulunan diğer balıkçılar, tekne ile denize açılarak Yılmaz'ı suyun içinden çıkartıp Cide Limanı'na getirdiler. Limanda bekleyen ambulans ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan talihsiz adam, hızla Cide Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yılmaz, kurtarılamadı.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.