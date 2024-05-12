Kimse ne yaptığını anlayamadı, bisikletiyle bir anda denize atladı! Herkes yardımına koştu

Sinop'ta geçtiğimiz gece yaşanan olayda, Gazi Caddesi üzerinde bir genç bisikletiyle denize atladı. Şaşırtıcı eylemi fark eden çevre sakinleri, hızla genç adamı suların soğuk kollarından kurtardı. Bu cesur kurtarma, yerel saatle 23.00 sıralarında meydana geldi.

Olayın Detayları ve İlk Müdahale

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Çetin isimli genç, ani bir kararla "Denize atlıyorum" diyerek bisikletiyle denize atladı. Çevredeki vatandaşlar, genci hemen fark ederek suya atıldılar ve onu güvenli bir şekilde kıyıya çıkardılar. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Çetin’i hızla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Sağlık Durumu ve Toplumun Tepkisi

Hastaneye kaldırılan genç hakkında yapılan açıklamada, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Toplum, bu tür tehlikeli eylemlerin önüne geçilmesi ve gençlerin korunması adına daha fazla bilinçlendirme çalışması yapılmasının önemini vurguluyor.