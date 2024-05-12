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Kimse ne yaptığını anlayamadı, bisikletiyle bir anda denize atladı! Herkes yardımına koştu

Sinop'ta bir genç, gece saatlerinde bisikletiyle denize atladı. Çevredekiler tarafından kurtarılan gencin sağlık durumu iyi. Olay, toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

İhlas Haber Ajansı
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Kimse ne yaptığını anlayamadı, bisikletiyle bir anda denize atladı! Herkes yardımına koştu
Kimse ne yaptığını anlayamadı, bisikletiyle bir anda denize atladı! Herkes yardımına koştu
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Sinop'ta geçtiğimiz gece yaşanan olayda, Gazi Caddesi üzerinde bir genç bisikletiyle denize atladı. Şaşırtıcı eylemi fark eden çevre sakinleri, hızla genç adamı suların soğuk kollarından kurtardı. Bu cesur kurtarma, yerel saatle 23.00 sıralarında meydana geldi.

Kimse ne yaptığını anlayamadı, bisikletiyle bir anda denize atladı! Herkes yardımına koştu

Olayın Detayları ve İlk Müdahale

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Çetin isimli genç, ani bir kararla "Denize atlıyorum" diyerek bisikletiyle denize atladı. Çevredeki vatandaşlar, genci hemen fark ederek suya atıldılar ve onu güvenli bir şekilde kıyıya çıkardılar. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Çetin’i hızla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk etti.Kimse ne yaptığını anlayamadı, bisikletiyle bir anda denize atladı! Herkes yardımına koştu

Sağlık Durumu ve Toplumun Tepkisi

Hastaneye kaldırılan genç hakkında yapılan açıklamada, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Toplum, bu tür tehlikeli eylemlerin önüne geçilmesi ve gençlerin korunması adına daha fazla bilinçlendirme çalışması yapılmasının önemini vurguluyor.Kimse ne yaptığını anlayamadı, bisikletiyle bir anda denize atladı! Herkes yardımına koştu
# atatürk, çevre

12 May 2024 - 13:20 Sinop- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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