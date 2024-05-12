- Gündem

Bolu’da konut ve işyeri kiraları ve satış fiyatları ortalama kaç oldu? Bolu’nun emlak piyasasındaki yeri…

2024 Bolu emlak piyasasın son durum… Konut fiyatları ve kira oranlarında gözlemlenen büyük artışlar ve Türkiye genelindeki sıralamada Bolu'nun konumu. En yüksek kira kazancına sahip olan Ankara'dan sonra Bolu kaçıncı sırada yer aldı? Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Bolu Temsilcisi İlyas Özçelik değerlendirdi… Haberimizde…

Arzu Sarı
Arzu Sarı Tüm Haberleri
Bolu’da konut ve işyeri kiraları ve satış fiyatları ortalama kaç oldu? Bolu’nun emlak piyasasındaki yeri… mask
Bolu’da konut ve işyeri kiraları ve satış fiyatları ortalama kaç oldu? Bolu’nun emlak piyasasındaki yeri…
Bolu’da konut ve işyeri kiraları ve satış fiyatları ortalama kaç oldu? Bolu’nun emlak piyasasındaki yeri…
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Bolu'da emlak piyasasındaki son durum

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Bolu Temsilcisi İlyas Özçelik, şehrin emlak piyasası hakkında çarpıcı bilgiler verdi. 2024 yılında konut ve kira piyasasının son durumu ve gelecek döneme dair tahminler haberimizde…

Bolu’da konut ve işyeri kiraları ve satış fiyatları ortalama kaç oldu? Bolu’nun emlak piyasasındaki yeri…

Konut fiyatlarındaki rekor artış

Bolu'da konut fiyatları son üç yıl içinde %736 oranında artarak 2.926.000 TL'ye ulaştı. Bu artış, alıcılar ve yatırımcılar için önemli dinamikler barındırıyor. İlyas Özçelik, bu artışın nedenlerini ve piyasayı nasıl etkilediğini değerlendiriyor.Bolu’da konut ve işyeri kiraları ve satış fiyatları ortalama kaç oldu? Bolu’nun emlak piyasasındaki yeri…

Amortisman sürelerinde dikkat çekici değişiklikler

2020'den 2024'e kadar amortisman süreleri ciddi değişim gösterdi. Başlangıçta 25 yıl olan süre, iki yıl sonra 33 yıla çıktı ve 2024 itibarıyla 19 yıl 2 aya indi. Bu durum, yatırım geri dönüş sürelerinin kısalmasına işaret ediyor.Bolu’da konut ve işyeri kiraları ve satış fiyatları ortalama kaç oldu? Bolu’nun emlak piyasasındaki yeri…

Kira piyasasında inanılmaz yükseliş

Kiralık konut piyasası da benzer şekilde yükseliş gösterdi. 2024 itibarıyla ortalama kira bedeli 12.681 TL'ye ulaşarak son bir yılda %152, üç yılda ise %1179 arttı. Bu artış, Bolu'daki yaşam maliyetini ve piyasa dinamiklerini radikal bir şekilde değiştiriyor.

Kira kazancı sıralamasında Türkiye genelinde Bolu'nun yeri

Bolu, Türkiye genelinde ortalama 19 yıl amortisman süresi ile ilk 30 şehir arasında yer alıyor. En yüksek kira kazancına sahip olan Ankara'dan sonra Bolu, Tekirdağ, Bilecik, Urfa ve Kilis gibi illerle kıyaslanabilir durumda.Bolu’da konut ve işyeri kiraları ve satış fiyatları ortalama kaç oldu? Bolu’nun emlak piyasasındaki yeri…

Gelecekteki yatırım potansiyelleri

İlyas Özçelik, gelecek altı ayda Bolu'da konut fiyatlarının %25,97 oranında artacağını öngörüyor. Bu, şehirde hangi bölgelerin yatırım için cazip olabileceğine dair önemli ipuçları sunuyor.Bolu’da konut ve işyeri kiraları ve satış fiyatları ortalama kaç oldu? Bolu’nun emlak piyasasındaki yeri…

Bolu emlak piyasası nereye gidiyor?

Bolu'nun emlak piyasası, yaşanan bu değişiklikler ve yapılan tahminlerle dikkat çekici bir yatırım fırsatı sunmaya devam ediyor. Hem yatırımcılar hem de oturum amaçlı alıcılar için Bolu, Türkiye'nin en dinamik emlak piyasalarından biri olmayı sürdürüyor. Bolu'da emlak yatırımı yapmayı düşünenler için stratejik kararlar alınması gereken bir dönemdeyiz.

# türkiye, ankara

12 May 2024 - 20:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL