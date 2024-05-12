Bolu’da konut ve işyeri kiraları ve satış fiyatları ortalama kaç oldu? Bolu’nun emlak piyasasındaki yeri…

Bolu'da emlak piyasasındaki son durum

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Bolu Temsilcisi İlyas Özçelik, şehrin emlak piyasası hakkında çarpıcı bilgiler verdi. 2024 yılında konut ve kira piyasasının son durumu ve gelecek döneme dair tahminler haberimizde…

Konut fiyatlarındaki rekor artış

Bolu'da konut fiyatları son üç yıl içinde %736 oranında artarak 2.926.000 TL'ye ulaştı. Bu artış, alıcılar ve yatırımcılar için önemli dinamikler barındırıyor. İlyas Özçelik, bu artışın nedenlerini ve piyasayı nasıl etkilediğini değerlendiriyor.

Amortisman sürelerinde dikkat çekici değişiklikler

2020'den 2024'e kadar amortisman süreleri ciddi değişim gösterdi. Başlangıçta 25 yıl olan süre, iki yıl sonra 33 yıla çıktı ve 2024 itibarıyla 19 yıl 2 aya indi. Bu durum, yatırım geri dönüş sürelerinin kısalmasına işaret ediyor.

Kira piyasasında inanılmaz yükseliş

Kiralık konut piyasası da benzer şekilde yükseliş gösterdi. 2024 itibarıyla ortalama kira bedeli 12.681 TL'ye ulaşarak son bir yılda %152, üç yılda ise %1179 arttı. Bu artış, Bolu'daki yaşam maliyetini ve piyasa dinamiklerini radikal bir şekilde değiştiriyor.

Kira kazancı sıralamasında Türkiye genelinde Bolu'nun yeri

Bolu, Türkiye genelinde ortalama 19 yıl amortisman süresi ile ilk 30 şehir arasında yer alıyor. En yüksek kira kazancına sahip olan Ankara'dan sonra Bolu, Tekirdağ, Bilecik, Urfa ve Kilis gibi illerle kıyaslanabilir durumda.

Gelecekteki yatırım potansiyelleri

İlyas Özçelik, gelecek altı ayda Bolu'da konut fiyatlarının %25,97 oranında artacağını öngörüyor. Bu, şehirde hangi bölgelerin yatırım için cazip olabileceğine dair önemli ipuçları sunuyor.

Bolu emlak piyasası nereye gidiyor?

Bolu'nun emlak piyasası, yaşanan bu değişiklikler ve yapılan tahminlerle dikkat çekici bir yatırım fırsatı sunmaya devam ediyor. Hem yatırımcılar hem de oturum amaçlı alıcılar için Bolu, Türkiye'nin en dinamik emlak piyasalarından biri olmayı sürdürüyor. Bolu'da emlak yatırımı yapmayı düşünenler için stratejik kararlar alınması gereken bir dönemdeyiz.