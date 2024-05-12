Düzce ve Kaynaşlı arası Anadolu Otoyolu trafiğe kapanıyor

Anadolu Otoyolu'nda büyük onarım

Anadolu Otoyolu, Düzce ve Kaynaşlı kavşakları arasındaki bölümde geniş çaplı bir üstyapı onarımına ev sahipliği yapacak. Bu çalışmalar, 13 Mayıs 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Mayıs 2024 Cuma gününe kadar devam edecek. Onarım sürecinde, Ankara istikameti tamamen trafiğe kapatılacak.

Çalışma takvimi ve kapsamı

Çalışmalar, sabah 09.00'da başlayacak ve akşam 17.00'ye kadar sürecek. Düzce Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında yer alan O-4/23 Km: 17+900 - 17+500 kilometre arasındaki bölüm, yolun daha güvenli ve dayanıklı olması için elden geçirilecek.

Çift yönlü işleyiş

Yol kapalıyken, trafik akışı diğer şeritten çift yönlü olarak sağlanacak. İstanbul yönüne giden bir şerit ve Ankara yönüne giden iki şerit olacak şekilde düzenlenecek. Bu geçici düzenleme, trafik akışının daha kontrollü ve güvenli olmasını sağlayacak.

Sürücü bilgilendirmesi

Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücülerin güvenliği ve konforu için çalışma alanına yaklaşırken ekstra dikkatli olmalarını ve işaretlere uyum göstermelerini tavsiye ediyor. Sabırlı olmak ve alternatif yolları değerlendirmek, bu süreçte önem kazanıyor.

Alternatif güzergah önerileri

Ankara istikameti kapalı olduğundan, Karayolları Genel Müdürlüğü alternatif güzergahlar üzerinde sürücülere yönlendirmeler yapacak. Bu alternatifler, trafiği rahatlatmak ve yolculuk sürelerini minimize etmek için özenle seçildi. Bu onarım çalışmaları, Anadolu Otoyolu'nun daha uzun ömürlü ve daha güvenli hale gelmesini sağlayacak. Kısa vadeli rahatsızlıklar, uzun vadede daha konforlu ve güvenli yolculuklar anlamına geliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, çalışma süreci boyunca güncel bilgileri ve önemli duyuruları resmi web sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden paylaşacak. Sürücülerin bu kanalları takip etmeleri, en güncel ve doğru bilgiye hızlıca ulaşmalarını sağlayacak.