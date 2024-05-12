Bolu vefat edenler.. 12 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

CELAL SARAÇOĞLU
Behçelievler mahallesi sakinlerinden Necdet SARAÇOĞLU’nun babası;
Cenazesi bugün ikindi namazına mütakip Şehitler mezarlığında kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecektir.
EMİNE TOSUN
Cenazesi bugün öğle namazına mütakip Düzce Yoğunpelit köyünde defnedilecektir.
NAİL YILMAZ
Cenazesi bugün öğle namazına mütakip Sakaryada defnedilecektir.
ŞÜKRAN BOSTANCI
Cenazesi bugün ikindi namazına mütakip Sakarya Hendekte defnedilecektir.
BEKİR ERGÜNOĞLU
Cenazesi bugün ikindi namazına mütakip Sakarya Yorgalar merkezde defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.