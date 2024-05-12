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Bolu vefat edenler.. 12 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 12 Mayıs 2024 Bugün 5 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 12 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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CELAL SARAÇOĞLU

Behçelievler mahallesi sakinlerinden Necdet SARAÇOĞLU’nun babası;

Cenazesi bugün ikindi namazına mütakip Şehitler mezarlığında kılınacak  cenaze namazı sonrası defnedilecektir.

EMİNE TOSUN

Cenazesi bugün öğle namazına mütakip Düzce Yoğunpelit köyünde defnedilecektir.

NAİL YILMAZ

Cenazesi bugün öğle namazına mütakip Sakaryada defnedilecektir.

ŞÜKRAN BOSTANCI

Cenazesi bugün ikindi namazına mütakip Sakarya Hendekte defnedilecektir.

BEKİR ERGÜNOĞLU

Cenazesi bugün ikindi namazına mütakip Sakarya Yorgalar merkezde defnedilecektir.
# düzce

12 May 2024 - 13:46 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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