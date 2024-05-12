Boluspor’da son sözü söyleyen isim Jefferson

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşan Boluspor, Jefferson'un son dakikada attığı golle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve play-off potasına adını yazdırmayı başardı. Kırmızı-beyazlıların Brezilyalı orta saha oyuncusu Jefferson, karşılaşmanın 90+3. dakikasında kritik bir gol kaydederek sezonun 2. golüne ulaştı. Bu gol, Bolu Atatürk Stadyumu'nda büyük sevinç yarattı.

Maç boyunca etkileyici performans

Maçın 90. dakikasında başlayan Boluspor atağında Jefferson, topu aldı ve ilk şutu defanstan döndü. Ancak hemen peşinden gelen dar açılı vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve takımını zafere taşıdı. Jefferson bu sezon Boluspor forması altında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Toplamda 3 gole doğrudan katkı sağlayarak takımının en etkili isimlerinden biri oldu.

Jefferson'un istatistikleri göz doldurdu

72. dakikada Oğuz Kaan Güçtekin'in yerine oyuna dahil olan Jefferson, oyunda kaldığı süre zarfında 21 kez topla buluştu ve yüzde 88'lik bir pas isabetiyle oynadı. Jefferson ayrıca girdiği tüm ikili mücadelelerden galip ayrılarak defansif katkıda da bulundu ve 1 kez top kapma başarısı gösterdi.

Play-Off yarışında Boluspor'un yükselişi

Bu galibiyetle Boluspor, Trendyol 1. Lig'de kritik bir dönemeçte play-off potasına girme başarısı gösterdi. Jefferson’un bu sezonki performansı, hem Giresunspor hem de Çorum FK ağlarını havalandırmış olması, onu takımın vazgeçilmez oyuncularından biri haline getirdi. Takımının play-off yolundaki bu kritik virajda Jefferson'un rolü büyük oldu.