Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'dan Boluspor’a tebrik mesajı

Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu sezonunun ardından, ligi zirvede tamamlayan Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından, gözler play-off mücadelesine çevrildi. Bu bağlamda, Boluspor'un son dakikalarda attığı kritik gol, takımın kaderini değiştirdi ve Boluspor’a play-off biletini getirdi.

Play-off’un hikayesi

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in son haftasında Ahlatcı Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Maçın büyük bir bölümü çekişmeli geçti. Ancak mücadelenin 90+3. dakikasında, Boluspor sahneye çıktı ve kritik bir golle maçı 2-1 kazandı. Bu gol, takımı ligde 7. sıraya taşıyarak play-off'lara taşıyan son adım oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrikler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Süper Lig'e yükselen Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti. Aynı zamanda, play-off mücadelesine hazırlanan Boluspor başta olmak üzere diğer takımlar Sakaryaspor, Bodrumspor, Çorum FK ve Kocaelispor'a başarı dileklerini iletti. Erdoğan'ın bu paylaşımı, özellikle Boluspor'a yönelik motivasyonun ve takdirin bir göstergesi olarak dikkat çekti.

Gözler play-off’ta

Play-off sürecinde Boluspor'un nasıl bir strateji izleyeceği büyük bir merak konusu. Gösterdikleri bu azim ve kararlılık, onları Süper Lig'e taşıyacak potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Boluspor taraftarları, takımlarının Süper Lig yolculuğunda başarılarını sürdürmesini sabırsızlıkla bekliyor.