Boluspor’un play-off takvimi belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de 34. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte gözler play-off eşleşmelerine çevrildi. Sakaryaspor, Kocaelispor ve Bodrum FK gibi güçlü takımların ardından, Boluspor da dramatik bir şekilde kendine play-off'ta yer buldu. Boluspor, maçın son anlarında, tam olarak 90+3. dakikada Ahlatcı Çorum FK karşısında bulduğu golle maçı 2-1 kazanarak 7. sırada yerini aldı ve play-off'a kalmayı başardı.
Sakaryaspor direkt finalde
Sakaryaspor, Körfez derbisinde Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek ligi 3. sırada tamamladı ve doğrudan play-off finalinde mücadele etme hakkı kazandı. Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor, sezon boyunca gösterdiği performansın karşılığını almış oldu.
İlk tur eşleşmeleri ve maç takvimi
Play-off'un ilk tur eşleşmeleri de belli oldu. 4. sırada yer alan Bodrum FK, Boluspor ile eşleşti. Bu maç 16 Mayıs Perşembe günü Bodrum İlçe Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak. Diğer eşleşmede ise, 5. sırayı alan Ahlatcı Çorum FK evinde Kocaelispor'u ağırlayacak. Bu karşılaşma aynı gün 20.00'de Çorum'da oynanacak. Tek maç üzerinden gerçekleşecek olan bu eleme müsabakalarında kazanan takımlar bir üst tura yükselecek.
Süper Lig yolunda son viraj
Play-off mücadelesinin ilk tur maçları 16 Mayıs'ta başlayacak, ikinci tur maçları 20 ve 24 Mayıs'ta oynanacak. Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final ise 30 Mayıs'ta gerçekleşecek. Göztepe ve Eyüpspor'un ardından Süper Lig'e çıkacak son takım kim olacak? Tüm gözler bu büyük finalde olacak.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.