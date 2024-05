Bolu'nun mimarı İzzet Baysal'ın 35. Şükran Günleri coşkuyla kutlandı

Eğitim ve Sağlık Alanında Dev Yatırımlar

Bolu'ya eğitim ve sağlık alanlarında büyük katkılarda bulunan hayırsever iş adamı İzzet Baysal, vefatının ardından her yıl düzenlenen Şükran Günleri ile anıldı. İzzet Baysal'ın adını taşıyan 147 tesis, onun Bolu için olan sevgisinin ve taahhüdünün bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Bu yıl 35'incisi gerçekleştirilen İzzet Baysal Şükran Günleri, Bolu Kent Konseyi'nin önderliğinde üç gün süren etkinliklerle şehri şenlendirdi.

Bolu'nun Babası İzzet Baysal

Bolu halkı tarafından "Bolu'nun Babası" olarak anılan İzzet Baysal, hayırseverliği ve Bolu'ya yaptığı katkılarla hafızalarda yer etti. Şükran günlerinin son günü, Bolulular İzzet Baysal Caddesi'nde kurulan tezgahlarda el emeği ürünlerini sergiledi. Etkinlikler sırasında vatandaşların İzzet Baysal'ı anma şekli, onun Bolu için olan önemini bir kez daha vurguladı.

Kalıcı Miras ve Anma

Asuman Sarı gibi Bolulular, İzzet Baysal'ın kenti şekillendirmedeki rolünü övgüyle anlatıyor. Sarı, "İzzet Baysal benim için her şey, onu seviyorsak Bolu'yu da sevmeliyiz. İzzet Baysal günlerinde her zaman aktif olarak yer alıyoruz," dedi. İzzet Baysal'ın adını ve mirasını yaşatma arzusu, Bolu'daki her etkinlikte hissediliyor. İzzet Baysal'ın adı Bolu'dan çıkarıldığında geriye sadece boşluk kalacağını belirten vatandaşlar, onun değerini bilmek ve anısını yaşatmanın önemini vurguluyor.