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Anneler Günü'nde Bolu'daki Kızılay'dan Huzurevi sakinlerine özel ziyaret

Anneler Günü vesilesiyle Türk Kızılay Bolu Şubesi, Bolu'daki bir huzurevini ziyaret ederek orada kalan annelere unutulmaz bir gün yaşattı. Gönüllülerin el emeği çiçekleri ve düzenledikleri etkinliklerle dolu bu özel gün, huzurevi sakinlerini son derece mutlu etti.

Sadiye Dura
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Anneler Günü'nde Bolu'daki Kızılay'dan Huzurevi sakinlerine özel ziyaret mask
Anneler Günü'nde Bolu'daki Kızılay'dan Huzurevi sakinlerine özel ziyaret
Anneler Günü'nde Bolu'daki Kızılay'dan Huzurevi sakinlerine özel ziyaret
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Türk Kızılay Bolu Şubesi gönüllüleri, Anneler Günü'nde huzurevi sakinlerine kendi yapımı çiçekleri hediye etti. Bu jest, annelerin yüzlerini güldürerek, onlara olan sevgi ve saygılarını göstermenin bir simgesi haline geldi.

Anneler Günü'nde Bolu'daki Kızılay'dan Huzurevi sakinlerine özel ziyaret

Bilgi yarışması eğlencesi

Etkinlik sırasında düzenlenen bilgi yarışması ile huzurevi sakinleri hem eğlenceli vakit geçirdi hem de bilgi dağarcıklarını genişletme fırsatı buldu. Bu yarışma, katılımcılar arasında interaktif bir ortam oluşturarak, sosyal etkileşimi artırdı.

Anneler Günü'nde Bolu'daki Kızılay'dan Huzurevi sakinlerine özel ziyaret

Duygusal bağlar ve pasta kesimi

Etkinlikte gerçekleştirilen pasta kesimi, duygusal anların yaşanmasına vesile oldu. Gönüllüler, papatya çiçeklerine annelerin isimlerini yazarak, onlarla özel bir bağ kurulmasını sağladı. Bu an, hem anneler hem de gönüllüler için duygusal ve hatırlanacak bir zaman dilimi oldu.

Anneler Günü'nde Bolu'daki Kızılay'dan Huzurevi sakinlerine özel ziyaret

Etkinlikten duayla uğurlama

Ziyaretin sonunda huzurevi sakinleri, kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı Türk Kızılay gönüllülerine dua ettiler. Bu özel gün, hem huzurevi sakinleri hem de gönüllüler için unutulmaz anılara dönüştü.

Toplumsal etki ve memnuniyet

Bu anlamlı ziyaret, Türk Kızılay'ın toplum içindeki olumlu etkisini bir kez daha pekiştirdi. Huzurevi sakinlerinin memnuniyeti, organizasyonun başarısını gözler önüne serdi.Anneler Günü'nde Bolu'daki Kızılay'dan Huzurevi sakinlerine özel ziyaret

Yenilenen umutlar ve sosyal katkı

Türk Kızılay'ın bu tür etkinlikleri, toplumda yaşlılara yönelik farkındalığı artırırken, onlara yönelik sevgi ve saygının sürekli olduğunu hatırlatıyor. Bolu'daki bu özel gün, sosyal katkının ve toplumda olumlu değişim yaratmanın somut bir örneği olarak kayıtlara geçti.

# ziyaret

12 May 2024 - 15:30 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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