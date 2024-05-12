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Gölcük ve Abant Tabiat Parkları işletme sözleşmeleri ile ilgili DKMP’den açıklama

Gölcük ve Abant Tabiat Parklarının işletme sözleşmelerinin feshedilmesi hakkında ortaya atılan iddialar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Parkların halka açık kalıp kalmadığı ve fesih sürecinin detayları haberimizde.

Arzu Sarı
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Gölcük ve Abant Tabiat Parkları işletme sözleşmeleri ile ilgili DKMP’den açıklama mask
Gölcük ve Abant Tabiat Parkları işletme sözleşmeleri ile ilgili DKMP’den açıklama
Gölcük ve Abant Tabiat Parkları işletme sözleşmeleri ile ilgili DKMP’den açıklama
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Gölcük ve Abant Tabiat Parklarında sözleşme feshi

Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Tabiat Parkı, Türkiye'nin en önemli doğal alanları arasında yer alırken, işletme haklarının Bolu Belediyesi'nden alınması son dönemde büyük tartışmaları beraberinde getirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), bu konuda çıkan iddialara açıklık getirmek adına önemli bilgiler sundu.

Gölcük ve Abant Tabiat Parkları işletme sözleşmeleri ile ilgili DKMP’den açıklama

İşletme haklarının Boluspor'a devredilmesi ve sonuçları

2012 yılından itibaren Bolu Belediyesi ile DKMP arasında imzalanan işletme sözleşmeleri, Bolu Belediyesi tarafından Boluspor'a alt işletmeci olarak devredilmişti. Ancak, Boluspor'un bu hakları, sözleşme şartlarına aykırı olarak dört farklı kişiye alt işletmeci olarak verdiği tespit edildi. Bu durum, sözleşmelerin feshedilmesine giden yolda önemli bir gerekçe olarak öne çıktı.Gölcük ve Abant Tabiat Parkları işletme sözleşmeleri ile ilgili DKMP’den açıklama

Detaylı denetimler ve ortaya çıkan sorunlar

DKMP tarafından yapılan detaylı denetimler, Gölcük ve Abant Tabiat Parkları'nda çeşitli sözleşme aykırılıklarının belirlenmesine olanak sağladı. Parklarda temizlik, bakım, onarım ve ücretlendirme gibi pek çok alanda eksiklikler ve sorunlar tespit edildi. Yapılan uyarılara rağmen bu sorunların giderilmediği görüldü.Gölcük ve Abant Tabiat Parkları işletme sözleşmeleri ile ilgili DKMP’den açıklama

Sözleşme feshinin ardındaki gerçekler

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2024/1 sayılı yönergeye dayanarak işletme sözleşmelerini feshetti. Fesih süreci, DKMP 9. Bölge Müdürlüğü Bolu İl Şube Müdürlüğü tarafından detaylı bir şekilde açıklandı. Bu belgeler, feshin nedenlerini ve sürecini net bir şekilde ortaya koyuyor.Gölcük ve Abant Tabiat Parkları işletme sözleşmeleri ile ilgili DKMP’den açıklama

Yayılan yanlış bilgiler ve gerçekler

Son dönemde, sözleşmelerin "siyasi gerekçelerle veya habersiz şekilde feshedildiği" ve parkların "halka kapatıldığı" yönünde iddialar gündeme geldi. DKMP, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve tamamen yanıltıcı olduğunu belirtti.Gölcük ve Abant Tabiat Parkları işletme sözleşmeleri ile ilgili DKMP’den açıklama

Gölcük ve Abant halka açık kalıyor

DKMP'nin açıklamasına göre, her iki tabiat parkı da halka kapalı değil. Abant Gölü ve Yedigöller Milli Parkları gibi, Gölcük ve Abant Tabiat Parkları da vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Parkların doğal güzelliklerinin halkın erişimine açık olması, bölge turizmi için büyük önem taşıyor.

# türkiye, boluspor, bolu belediyesi, doğa

12 May 2024 - 16:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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