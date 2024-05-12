Gölcük ve Abant Tabiat Parkları işletme sözleşmeleri ile ilgili DKMP’den açıklama

Gölcük ve Abant Tabiat Parklarında sözleşme feshi

Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Tabiat Parkı, Türkiye'nin en önemli doğal alanları arasında yer alırken, işletme haklarının Bolu Belediyesi'nden alınması son dönemde büyük tartışmaları beraberinde getirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), bu konuda çıkan iddialara açıklık getirmek adına önemli bilgiler sundu.

İşletme haklarının Boluspor'a devredilmesi ve sonuçları

2012 yılından itibaren Bolu Belediyesi ile DKMP arasında imzalanan işletme sözleşmeleri, Bolu Belediyesi tarafından Boluspor'a alt işletmeci olarak devredilmişti. Ancak, Boluspor'un bu hakları, sözleşme şartlarına aykırı olarak dört farklı kişiye alt işletmeci olarak verdiği tespit edildi. Bu durum, sözleşmelerin feshedilmesine giden yolda önemli bir gerekçe olarak öne çıktı.

Detaylı denetimler ve ortaya çıkan sorunlar

DKMP tarafından yapılan detaylı denetimler, Gölcük ve Abant Tabiat Parkları'nda çeşitli sözleşme aykırılıklarının belirlenmesine olanak sağladı. Parklarda temizlik, bakım, onarım ve ücretlendirme gibi pek çok alanda eksiklikler ve sorunlar tespit edildi. Yapılan uyarılara rağmen bu sorunların giderilmediği görüldü.

Sözleşme feshinin ardındaki gerçekler

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2024/1 sayılı yönergeye dayanarak işletme sözleşmelerini feshetti. Fesih süreci, DKMP 9. Bölge Müdürlüğü Bolu İl Şube Müdürlüğü tarafından detaylı bir şekilde açıklandı. Bu belgeler, feshin nedenlerini ve sürecini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Yayılan yanlış bilgiler ve gerçekler

Son dönemde, sözleşmelerin "siyasi gerekçelerle veya habersiz şekilde feshedildiği" ve parkların "halka kapatıldığı" yönünde iddialar gündeme geldi. DKMP, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve tamamen yanıltıcı olduğunu belirtti.

Gölcük ve Abant halka açık kalıyor

DKMP'nin açıklamasına göre, her iki tabiat parkı da halka kapalı değil. Abant Gölü ve Yedigöller Milli Parkları gibi, Gölcük ve Abant Tabiat Parkları da vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Parkların doğal güzelliklerinin halkın erişimine açık olması, bölge turizmi için büyük önem taşıyor.