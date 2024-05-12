Amerikan kaynaklı haber merkezlerine göre, elektrikli araçlara uygulanan tarife oranının kabaca yüzde 25'ten yüzde 100'e dört katına çıkması bekleniyor.

Başkan Joe Biden'ın yönetimi önümüzdeki hafta en kısa sürede Çin gümrük vergilerine ilişkin kapsamlı bir kararı açıklamaya hazırlanıyor ; bu kararın yeni vergilerle kilit stratejik sektörleri hedef alması bekleniyor.

Amerikan kaynaklı haber merkezlerine göre,Elektrikli araçlara uygulanan gümrük vergisi oranının yaklaşık yüzde 25'ten yüzde 100'e dört kat artması bekleniyor. Ayrıca ABD'ye ithal edilen tüm otomobillere yüzde 2,5 ek vergi uygulanacağını bildirdi.

Kararın, Trump yönetiminde ilk kez 2018'de uygulamaya konulan Bölüm 301 tarifelerinin gözden geçirilmesinin sonucu olduğu belirtildi.

ABD, piller ve güneş pilleri gibi kilit sektörlere odaklanan yeni, yükseltilmiş yeni tarifeler uygulayacak.

Karar ertelenebilir ama yine de bu, Biden'ın Çin ile ekonomik yarışta en büyük hamlelerinden birini temsil ediyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı, önceki ABD yönetiminin uyguladığı gümrük vergilerinin iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri "ciddi şekilde bozduğunu" belirtti. Washington'a kısıtlamaları iptal etmesi çağrısında bulunurken, Çin'in haklarını ve çıkarlarını savunmak için adımlar atacağını da sözlerine ekledi.