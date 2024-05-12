Bolu’da ters yönden gelen araç, 7 yaşındaki çocuğa çarptı!

Korku Dolu Anlar
Bolu'nun Tabaklar Mahallesi’nde gerçekleşen trafik kazasında yürekleri ağza getirdi. Ters yöne girerek trafik kurallarını ihlal eden bir otomobil, sokakta koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Olay, Şeref Sokak üzerinde yaşandı.
Ters Yön Felaketi
Edinilen bilgilere göre, Yavuz U. isimli sürücü yönetimindeki 14 ACG 921 plakalı araç, Haznedarlar Sokak'tan Cumhuriyet Caddesi yönüne doğru ilerlerken yanlışlıkla Şeref Sokak’a girdi. Yanlış yönde ilerleyen araç, dikkatsizce sokakta karşıdan karşıya geçmeye çalışan E.E. isimli küçük çocuğa çarptı.
Hızlı Müdahale ve Soruşturma
Çarpmanın etkisiyle bacağından yaralanan E.E., olay yerine hızla sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Küçük çocuğun sağlık durumuyla ilgili iyi haberler gelirken, olaya karışan sürücü Yavuz U., durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kazayla ilgili olarak polis ekiplerince detaylı bir soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.