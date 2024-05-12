Bolu’da ters yönden gelen araç, 7 yaşındaki çocuğa çarptı!

Korku Dolu Anlar

Bolu'nun Tabaklar Mahallesi’nde gerçekleşen trafik kazasında yürekleri ağza getirdi. Ters yöne girerek trafik kurallarını ihlal eden bir otomobil, sokakta koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Olay, Şeref Sokak üzerinde yaşandı.

Ters Yön Felaketi

Edinilen bilgilere göre, Yavuz U. isimli sürücü yönetimindeki 14 ACG 921 plakalı araç, Haznedarlar Sokak'tan Cumhuriyet Caddesi yönüne doğru ilerlerken yanlışlıkla Şeref Sokak’a girdi. Yanlış yönde ilerleyen araç, dikkatsizce sokakta karşıdan karşıya geçmeye çalışan E.E. isimli küçük çocuğa çarptı.

Hızlı Müdahale ve Soruşturma

Çarpmanın etkisiyle bacağından yaralanan E.E., olay yerine hızla sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Küçük çocuğun sağlık durumuyla ilgili iyi haberler gelirken, olaya karışan sürücü Yavuz U., durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kazayla ilgili olarak polis ekiplerince detaylı bir soruşturma başlatıldı.