Ahmet Baysal'dan Amcası İzzet Baysal'a duygusal mektup

Ahmet Baysal’ın amcasına yazdığı 24. mektup

İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, merhum amcası İzzet Baysal’a olan minnettarlığını ve sevgisini bir kez daha dile getirerek 24. mektubunu yazdı. Bolu'da düzenlenen 35. İzzet Baysal Şükran Günleri sırasında okunan bu mektup, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

İzzet Baysal Şükran Günleri

İzzet Baysal Şükran Günleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Bolu'da çeşitli etkinliklerle devam etti. Müzikal gösteriler ve spor aktiviteleriyle süslenen bu özel günler, İzzet Baysal'ın anısını onurlandırmanın yanı sıra toplumsal birlikteliği de pekiştirdi.

Ahmet Baysal’ın sağlık durumu ve Bolu sevdası

Ahmet Baysal, mektubunda geçen yıl yaşadığı sağlık sorunlarından ve Bolu'ya olan derin sevgisinden bahsetti. Sağlık sorunlarına rağmen Bolu ve vakıf işlerine olan bağlılığı, onun bu topraklara olan vefasının bir göstergesi olarak öne çıktı.

Toplumsal katkının takdiri

Her yıl verilen İzzet Baysal Sosyal Sorumluluk Ödülü, toplumda önemli izler bırakan Boluluları onurlandırmaya devam ediyor. Bu ödül, İzzet Baysal'ın topluma olan katkısının bir yansıması olarak kabul ediliyor ve her yıl bir hayırsevere veriliyor.

Vakıf'tan Bolu'ya yeni yatırımlar

Ahmet Baysal, vakfın son dönemde gerçekleştirdiği ve planladığı projeleri detaylandırdı. Depremzedelere yardım, hastanelere cihaz bağışı ve yeni sağlık merkezleri gibi projeler, vakfın topluma olan katkısını gösteriyor.

Ahmet Baysal’dan Amcasına Son Mektup

Mektubun son bölümünde Ahmet Baysal, amcasına olan derin sevgi ve saygısını bir kez daha ifade etti. Vakfın gelecekte de İzzet Baysal'ın değerlerini yaşatmaya devam edeceği belirtildi, bu da gelecek nesillere ilham kaynağı olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

İzzet Baysal Vakfı'nın gelecek vizyonu

Ahmet Baysal, vakfın gelecek planlarına dair bilgiler vererek İzzet Baysal'ın mirasını sürdüreceklerini vurguladı. Bolu ve çevresindeki topluluklara sağlık ve eğitim alanında yapılan katkılar, vakfın uzun vadeli taahhütlerinin bir parçası olarak ön plana çıktı.