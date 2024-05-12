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Otobüs şoförünü yaptığı hareket herkesi mest etti! Rahatsızlanan yolcuları hastaneye yetiştirdi! O anlar kameraya yansıdı

Zonguldak Alaplı'da otobüs şoförü Ahmet Uyan, fenalaşan iki yolcuyu hızla hastaneye ulaştırarak kahramanlık örneği gösterdi. Şoför ve yolcuların yardımlaşması güvenlik kameralarına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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Otobüs şoförünü yaptığı hareket herkesi mest etti! Rahatsızlanan yolcuları hastaneye yetiştirdi! O anlar kameraya yansıdı
Otobüs şoförünü yaptığı hareket herkesi mest etti! Rahatsızlanan yolcuları hastaneye yetiştirdi! O anlar kameraya yansıdı
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Halk Otobüsünde Yaşanan Dramatik Anlar

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Ahmet Uyan yönetimindeki şehir içi halk otobüsünde seyir halindeyken yaşanan olay yürekleri ağızdı getirdi. 67 M 9282 plakalı otobüste iki yolcu, fenalaşarak baygınlık geçirdi. Durumu fark eden şoför Uyan, vakit kaybetmeden güzergahını değiştirerek Alaplı Devlet Hastanesi'ne doğru yöneldi.

Otobüs şoförünü yaptığı hareket herkesi mest etti! Rahatsızlanan yolcuları hastaneye yetiştirdi! O anlar kameraya yansıdı

Güvenlik Kameralarına Yansıyan Kahramanlık

Otobüsün güvenlik kameraları, yolcuların fenalaşma anını ve şoförün hızlıca hastaneye yönelişini kaydetti. Otobüs içerisindeki diğer yolcuların da yardımlarıyla, rahatsızlanan kişiler acil servise ulaştırıldı. Görüntülerde, şoför Ahmet Uyan'ın duraklara uğramadan doğrudan hastaneye gittiği anlar dikkat çekiyor.Otobüs şoförünü yaptığı hareket herkesi mest etti! Rahatsızlanan yolcuları hastaneye yetiştirdi! O anlar kameraya yansıdı

Şoför Ahmet Uyan O Anları Anlatıyor

Olayla ilgili konuşan şoför Ahmet Uyan, iki öğrencinin ard arda fenalaştığını gördüğünü ve hemen müdahale ettiğini belirtti. Uyan, "Durakta hemen kapıları açarak vatandaşların hava almasını sağladım. Bir yolcumun hastaneye gitme önerisi üzerine, diğer yolcularla birlikte hızla Alaplı Devlet Hastanesi'ne doğru yöneldik," dedi. Uyan ayrıca, tüm meslektaşlarının benzer bir durumda aynı şekilde hareket edeceğine inandığını ifade etti.

12 May 2024 - 15:49 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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