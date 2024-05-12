Halk Otobüsünde Yaşanan Dramatik Anlar

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Ahmet Uyan yönetimindeki şehir içi halk otobüsünde seyir halindeyken yaşanan olay yürekleri ağızdı getirdi. 67 M 9282 plakalı otobüste iki yolcu, fenalaşarak baygınlık geçirdi. Durumu fark eden şoför Uyan, vakit kaybetmeden güzergahını değiştirerek Alaplı Devlet Hastanesi'ne doğru yöneldi.

Güvenlik Kameralarına Yansıyan Kahramanlık

Otobüsün güvenlik kameraları, yolcuların fenalaşma anını ve şoförün hızlıca hastaneye yönelişini kaydetti. Otobüs içerisindeki diğer yolcuların da yardımlarıyla, rahatsızlanan kişiler acil servise ulaştırıldı. Görüntülerde, şoför Ahmet Uyan'ın duraklara uğramadan doğrudan hastaneye gittiği anlar dikkat çekiyor.

Şoför Ahmet Uyan O Anları Anlatıyor

Olayla ilgili konuşan şoför Ahmet Uyan, iki öğrencinin ard arda fenalaştığını gördüğünü ve hemen müdahale ettiğini belirtti. Uyan, "Durakta hemen kapıları açarak vatandaşların hava almasını sağladım. Bir yolcumun hastaneye gitme önerisi üzerine, diğer yolcularla birlikte hızla Alaplı Devlet Hastanesi'ne doğru yöneldik," dedi. Uyan ayrıca, tüm meslektaşlarının benzer bir durumda aynı şekilde hareket edeceğine inandığını ifade etti.