Bolu’da öğrenci isyanı! “Müşteri değil, öğrenciyiz!”

Bolu'da öğrenciler, otobüs bilet fiyatlarına yapılan %66'lık zamma karşı ayaklandı. 13 Mayıs'ta belediye önünde düzenlenecek olan protestoya tüm halk davet edildi…İşte detaylar.

Öğrencilerden protesto hazırlığı

Haberin duyulması üzerine, öğrenciler arasında derin bir şok ve tepki dalgası başladı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencileri, bu zammı kabul etmeyerek belediye önünde bir protesto düzenleme kararı aldı. "Müşteri değil, öğrenciyiz!" sloganı altında toplanan öğrenciler, pazartesi günü büyük bir yürüyüş için hazırlıklarını sürdürüyor.

Alternatif ulaşım yöntemleri ve sosyal medya etkisi

Zammın ardından bazı öğrenciler, otobüs kullanmayı bırakıp otostop çekmeye başladı. Bu durum, sosyal medyada da geniş yankı buldu ve öğrenciler arasında dayanışmayı artırdı. "Korkudan sesini çıkaramayanlar için sesinizi yükseltin" mesajıyla, sessiz kalanların da sesinin duyulması amaçlandı.

Belediye önünde protesto duyurusu

13 Mayıs Pazartesi günü saat 15:00'de Bolu Belediyesi önünde düzenlenecek olan eylemle, öğrenciler seslerini daha geniş kitlelere duyurmayı hedefliyor. Tüm Bolu halkı da bu eyleme davet edilerek, geniş bir destek çağrısı yapıldı.

Belediye ve yönetimden beklenen adımlar

Öğrencilerin bu kararlı tutumu karşısında Bolu Belediyesi'nin ve ilgili yetkililerin nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu. Öğrenciler, adil bir ücret düzenlemesi yapılması talebinde bulunuyorlar. Bu durum, belediyenin öğrencilere ve genel kamuoyuna nasıl bir yanıt vereceği konusunda belirleyici olacak.

Bolu'da ulaşım adaletsizliğine son verilmesi çağrısı

Öğrencilerin ve Bolu halkının, zamlara karşı gösterdiği tepkiler ve bir araya gelişleri, şehirdeki ulaşım politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Öğrencilerin talepleri ve belediyeden beklenen adil çözümler, bu sürecin odağında yer alıyor.