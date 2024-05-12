Türkiye İş Bankası ve TEMA, Bolu’ya yeşil bir gelecek bırakacak…

Türkiye İş Bankası, 100. yılında Bolu'da "81 İlde 81 Orman" projesiyle yeşil bir miras bırakıyor. Bolu'nun doğal güzelliklerini koruyarak, çevre bilincini artırma ve sürdürülebilir çevre hedeflerine katkı sağlama amacı güdülüyor.

Geniş kapsamlı fidan dikim hedefleri

Yenilenen proje, Türkiye genelinde toplamda 2.2 milyon fidan dikilmesini öngörüyor. Bolu’da belirlenen alanlara dikilecek fidanlar, sonraki üç yıl boyunca özenle bakılacak. Projenin ilk etabında %84 gibi yüksek bir başarı oranı elde edilmişti; bu, yeni dönem için de büyük bir motivasyon kaynağı.

Sürdürülebilir çevre için adımlar

İlk etapta 2 milyon 205 bin fidanın toprakla buluştuğu ve bu fidanların büyük bir kısmının sağlıklı ormanlara dönüştüğü bu proje, Kuzey Kıbrıs’ta da 35 bin 200 fidanın dikilmesiyle 82'nci ormanın yaratılmasını sağlamıştı. Bolu’nun yeşil dokusunu güçlendirecek bu yeni dönem, geçmiş başarıları daha da ileriye taşıma potansiyeline sahip.

Yeni yüzyılın çevre vizyonu

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, projenin sadece ağaçlandırma olmadığını, aynı zamanda bölgesel biyoçeşitliliği destekleme ve ekolojik dengeleri güçlendirme misyonu taşıdığını belirtti. Yeni fidanlarla birlikte Bolu’nun flora ve faunasının zenginleşeceği öngörülüyor.

Karbon ayak izini azaltma çabaları

İş Bankası, karbon salımını azaltma konusunda da önemli adımlar atıyor. Son iki yıl içinde yapılan çalışmalarla karbon nötr hedeflerine yaklaşan grup, bu projelerle de Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması taahhütlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Çevre bilinci ve eğitim faaliyetleri

Proje, aynı zamanda geniş kapsamlı eğitim ve farkındalık faaliyetlerini içeriyor. TEMA Vakfı ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen bu faaliyetler, toplumun tüm kesimlerine yönelik çevre bilincini artırmayı hedefliyor. Geleceğe yönelik sürdürülebilir bir çevre için genç nesillerin bilinçlendirilmesine özel önem veriliyor.

Birlikte yeşeren gelecek

TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç, projenin toplumsal birliği ve beraberliği pekiştiren bir yönü olduğunu vurgulayarak, her bireyin çevre koruma sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini ifade etti. Bolu’da yaratılacak yeni ormanlar, bölge halkının da katılımıyla Türkiye'nin yeşil varlığını artırma ve çevre bilincini güçlendirme misyonunu destekleyecek.