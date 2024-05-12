En çok tercih edilen otomobil Fiat Egea, Mayıs ayında uygun fiyatlarla satışta! Kimse kaçırmasın! Fiyatı nasıl?

Özel Takas Kampanyası ve Finansman Fırsatları

Bu ay boyunca geçerli olacak takas kampanyası, Egea almayı düşünenlere büyük kolaylıklar sağlıyor. Kampanya kapsamında, mevcut aracını takasa getiren müşteriler, araçlarını değerinde satarak, 250 bin TL'ye kadar olan tutar için 12 ay boyunca %0 faiz fırsatından yararlanabiliyorlar. Bu teklif, sıfır kilometre bir Egea sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak birfırsat sunuyor.

Egea Sedan, kampanya döneminde 969 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sunulurken, Egea Cross için fiyatlar 1 milyon 52 bin 900 TL'den başlangıç gösteriyor. Cross Wagon modeli ise 1 milyon 311 bin 900 TL'den satışa sunulmakta. Bu fiyatlar, her bütçeye uygun seçenekler sunarak Fiat'ın erişilebilirliğini pekiştiriyor.

Yeni Nesil Alışveriş: Fiat Online

"Fiat Online" platformu üzerinden gerçekleşen Egea siparişleri, ekstra avantajlarla dolu. Online sipariş veren müşterilere uzatılmış garanti süresi hediye ediliyor ve bu garanti süresi, 1 yıl ilave ile toplam 6 yıla çıkıyor. Bu sayede müşteriler, tercih ettikleri donanım, motor seçenekleri ve renklerle kişiselleştirilmiş bir otomobil satın alma şansına sahip oluyorlar. Ayrıca, çevrim içi araç siparişi etmenin rahatlığını yaşarken, uzatılmış garantinin keyfini de sürüyorlar.

ÖTV Muafiyeti ve Özel Faiz Oranları

Kampanya, özellikle ÖTV muafiyeti sağlanan modellerde büyük bir avantaj sunuyor. ÖTV muaf satış koşulları kapsamında, belirli şartları karşılayan müşterilere, 250 bin TL'ye 12 ay %2,99 faiz oranı ile kredi imkanı da sunulmakta. Kampanya, 03 Mayıs 2024 - 04 Haziran 2024 tarihleri arasında, stoklarla sınırlı olarak geçerlidir. Fiat, dilediği zaman kampanya şartlarını değiştirme veya kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutar.

Fiat Egea, gelişmiş özellikleri, uygun fiyatları ve müşteri odaklı satış sonrası hizmetleriyle otomobil piyasasında önemli bir yere sahiptir. Mayıs kampanyası kapsamında sunulan bu fırsatlar, herkesin hayalindeki araca kavuşmasını kolaylaştırıyor.