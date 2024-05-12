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Keşfedilmeyi bekleyen cennet… Bolu Aladağ ormanları…

Bolu'nun doğal güzelliklerle dolu Aladağ ormanları ve yaylaları, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tanıtılan bir video ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yemyeşil düzlükler, trekking ve bisiklet parkurları ile doğa severlerin yeni gözdesi Aladağ, eğitim ve dinlenme fırsatları sunuyor.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Keşfedilmeyi bekleyen cennet… Bolu Aladağ ormanları… mask
Keşfedilmeyi bekleyen cennet… Bolu Aladağ ormanları…
Keşfedilmeyi bekleyen cennet… Bolu Aladağ ormanları…
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Bolu’nun gizli cenneti

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Aladağ Yaylaları'nın eşsiz doğal güzelliklerini gösteren bir video yayımlayarak doğa severlerin dikkatini bu bölgeye çekti. Video, Aladağ Yaylaları'nı "doğanın kucağında bir cennet" olarak tanımlıyor ve bölgenin doğal zenginliklerini sergiliyor.

Keşfedilmeyi bekleyen cennet… Bolu Aladağ ormanları…

Doğa ile iç içe bir kaçamak

Aladağ Yaylaları, Bolu'nun 25-30 kilometre güneyinde, dağların arasında saklı bir yeryüzü cenneti olarak ziyaretçilere sunuluyor. Her mevsim farklı bir güzellik sunan bu alanda, ziyaretçiler serin havanın ve yemyeşil manzaraların tadını çıkarabilirler.

Keşfedilmeyi bekleyen cennet… Bolu Aladağ ormanları…

Piknik ve aktivite alanları

Geniş çimenlikler ve temiz hava, Aladağ Yaylaları'nı piknik yapmak için mükemmel bir yer haline getiriyor. Orman İşletme Tesisleri, konforlu dinlenme alanları sağlarken, ziyaretçilere doğa ile baş başa kalma imkanı veriyor.

Mountrain Kamping

Aladağ Yaylaları, aynı zamanda Türkiye'nin tek özgüven geliştirme ve doğa sporları merkezi olan Mountrain Kamping'e ev sahipliği yapıyor. Bu tesis, ziyaretçilere çeşitli doğa aktiviteleri ve eğitim programları sunarak özgüvenlerini artırmalarına yardımcı oluyor.

Keşfedilmeyi bekleyen cennet… Bolu Aladağ ormanları…

Macera tutkunları için

Aladağ Yaylaları, trekking ve dağ bisikleti severler için özel olarak tasarlanmış parkurlara sahip. Doğal zorluklarla dolu bu parkurlar, adrenalin ve eğlence arayanlar için ideal bir ortam sunuyor.

İzcilik kampı ve eğitim fırsatları

Aladağ'da bulunan İzcilik Kampı ve gölet, gençlere doğa ile iç içe eğitim ve aktiviteler sunarak doğal yaşamı yakından tanıma fırsatı veriyor. Bu kamp, doğa bilincini ve takım çalışmasını geliştirme amacı taşıyor.Keşfedilmeyi bekleyen cennet… Bolu Aladağ ormanları…

Bolu Aladağ Yaylalarının artan popülaritesi

Orman Bölge Müdürlüğü'nün çabalarıyla tanıtılan Aladağ Yaylaları, yerli ve yabancı turistler tarafından giderek daha fazla keşfediliyor. Doğal güzellikleri, sağladığı aktivite olanakları ve huzur veren atmosferi ile Aladağ, herkes için cazip bir merkez olmaya devam ediyor.

# türkiye, doğa, eğitim

12 May 2024 - 17:30 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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