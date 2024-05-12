Erzurum'daki yerel bir sebze meyve halinde çalışan bir esnaf, günlük işlerini yaparken beklenmedik bir keşif yaptı. Mersin ve Antalya'dan gelen taze sebzelerin arasında, bir maydanoz kasasının içinde gizlenmiş bir canlı fark etti. Bu ender rastlanan olay, hem esnafı hem de çevredeki diğer çalışanları şaşırttı.
Bukalemunun sıra dışı yolculuğu
Tesadüfen bulunan bukalemun, Akdeniz bukalemunu türünden olup, genellikle Türkiye'nin güney bölgelerinde yaşar. Bu küçük sürüngenin Erzurum gibi soğuk bir iklime nasıl geldiği ve hayatta kalabildiği merak konusu oldu. Esnaf, durumu hemen Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğüne bildirdi.
Hızlı müdahale ve rehabilitasyon süreci
DKMP ekipleri, durumun bildirilmesi üzerine hızla olay yerine geldi. Bukalemun, öncelikle bölgedeki bir veteriner kliniğine götürülerek özel bakım altına alındı. Veterinerler, bukalemun için yoğun bakım şartlarında bir yaşam alanı oluşturdu. Erzurum'un soğuk iklim şartlarında yaşaması mümkün olmayan bukalemun için her şey düşünüldü.
Doğal yaşamına geri dönüş
Sağlık kontrolleri ve gerekli bakımlarının ardından bukalemun, özenle hazırlanan bir kutu içinde doğal yaşam alanı olan Antalya'ya gönderildi. Antalya'ya ulaşan bukalemun, tekrar DKMP ekiplerince kontrolden geçirildi. Herhangi bir sağlık problemi olmadığı tespit edilen bukalemun, doğal habitatına bırakılarak özgürlüğüne kavuştu.
Çevre bilinci ve doğa koruma
Bu olay, çevresel bilincin ve doğa korumanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Doğadaki her canlının korunması gerektiğini vurgulayan DKMP yetkilileri, vatandaşların bu tür durumlarla karşılaştıklarında yetkililere hızla haber vermelerinin önemini belirtti.
Şaşırtıcı ve öngörülmeyen olay
Bu tür sıra dışı olaylar, doğanın ne kadar şaşırtıcı ve öngörülemeyen olaylarla dolu olduğunu bizlere hatırlatıyor. Erzurum'daki bukalemunun hikayesi, belki de birçok kişi için doğaya karşı daha duyarlı ve bilinçli olma çağrısı niteliğinde.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.