Bolu’da zincirleme kazada araçlar birbirine girdi! 7 kişi yaralandı

Bolu'da Trafik Kazası
Bolu'da meydana gelen zincirleme trafik kazası, üç aracın çarpışması sonucu 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay, D-100 karayolu üzerinde, Kartalkaya sapağında bulunan trafik ışıklarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ankara yönüne ilerlemekte olan Murat A. yönetimindeki 05 ABU 546 plakalı cip, trafik ışıklarında durduğu sırada arkadan gelen iki araçla kaza yaptı.
Kaza Anı ve Sonrası
Kazaya karışan diğer araçlar; Feyzi O.'nun kullandığı 81 BR 667 plakalı otomobil ve Tüzün D. idaresindeki 14 BD 411 plakalı otomobil, duran cipe arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle, iki aracın arasında sıkışan bir otomobil, adeta kağıt gibi ezildi. Olay yerine hızla sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Acil Müdahale ve Soruşturma
Yaralanan 7 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.