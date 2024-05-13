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Bolu’da zincirleme kazada araçlar birbirine girdi! 7 kişi yaralandı

Bolu D-100 karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazası, 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Ankara yönüne seyir halinde olan araçlar kaza yaptı.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu’da zincirleme kazada araçlar birbirine girdi! 7 kişi yaralandı mask
Bolu’da zincirleme kazada araçlar birbirine girdi! 7 kişi yaralandı
Bolu’da zincirleme kazada araçlar birbirine girdi! 7 kişi yaralandı
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Bolu'da Trafik Kazası

Bolu'da meydana gelen zincirleme trafik kazası, üç aracın çarpışması sonucu 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay, D-100 karayolu üzerinde, Kartalkaya sapağında bulunan trafik ışıklarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ankara yönüne ilerlemekte olan Murat A. yönetimindeki 05 ABU 546 plakalı cip, trafik ışıklarında durduğu sırada arkadan gelen iki araçla kaza yaptı.

Bolu’da zincirleme kazada araçlar birbirine girdi! 7 kişi yaralandı

Kaza Anı ve Sonrası

Kazaya karışan diğer araçlar; Feyzi O.'nun kullandığı 81 BR 667 plakalı otomobil ve Tüzün D. idaresindeki 14 BD 411 plakalı otomobil, duran cipe arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle, iki aracın arasında sıkışan bir otomobil, adeta kağıt gibi ezildi. Olay yerine hızla sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Bolu’da zincirleme kazada araçlar birbirine girdi! 7 kişi yaralandı

Acil Müdahale ve Soruşturma

Yaralanan 7 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.Bolu’da zincirleme kazada araçlar birbirine girdi! 7 kişi yaralandı
# otomobil, ankara, trafik, polis, kaza

13 May 2024 - 09:28 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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