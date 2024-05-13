Bolu’da zincirleme kazada araçlar birbirine girdi! 7 kişi yaralandı



Bolu'da Trafik Kazası

Bolu'da meydana gelen zincirleme trafik kazası, üç aracın çarpışması sonucu 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay, D-100 karayolu üzerinde, Kartalkaya sapağında bulunan trafik ışıklarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ankara yönüne ilerlemekte olan Murat A. yönetimindeki 05 ABU 546 plakalı cip, trafik ışıklarında durduğu sırada arkadan gelen iki araçla kaza yaptı.

Kaza Anı ve Sonrası

Kazaya karışan diğer araçlar; Feyzi O.'nun kullandığı 81 BR 667 plakalı otomobil ve Tüzün D. idaresindeki 14 BD 411 plakalı otomobil, duran cipe arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle, iki aracın arasında sıkışan bir otomobil, adeta kağıt gibi ezildi. Olay yerine hızla sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Acil Müdahale ve Soruşturma

Yaralanan 7 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.