Bolu'da kontrolden çıkan kamyonet dükkanlara çarptı! Büyük hasar oluştu



Bolu, D-100 karayolunda yaşanan bir trafik kazası, yerel işletmelerin zarar görmesine yol açtı. İstanbul istikametinde seyir halinde olan Cihan A. idaresindeki 14 AC 726 plakalı kamyonet, virajı alamayarak kontrolünü kaybetti ve dükkanlara çarparak durabildi.

Virajı Alamayan Kamyonet Kaza Yaptı

Kaza, D-100 karayolunun Beşkavaklar Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. İstanbul istikametine doğru ilerlerken aniden ara sokağa dönmeye çalışan kamyonet sürücüsü, virajı alamayınca beton bariyerleri aşarak çevredeki dükkanlara büyük hasar verdi. Olay yerine hızla intikal eden polis ve itfaiye ekipleri, olası bir yangına karşı tedbir aldı. Kazada, şans eseri sürücü yara almadan kurtuldu.

Hasar Tespiti ve Soruşturma Başlatıldı

Kaza sonrası kamyonet ve çarptığı dükkanlarda büyük maddi hasar oluştu. Bolu Polis Teşkilatı, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayın detayları ve sorumluluklar netleştirilmeye çalışılıyor.