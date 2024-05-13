Kamuda dev tasarruf hamlesi: alımlar kısıtlanıyor

Kamuda Dönüşüm Başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu sektöründe devrim niteliğinde tasarruf önlemleri alacaklarını duyurdu. Kamu Personel Alımlarında Büyük Kesinti başlığı altında, özellikle emekli olan çalışanların yerine sınırlı sayıda personel alınacağı belirtildi. Bu karar, kamu harcamalarını önemli ölçüde azaltmayı amaçlıyor.

20 Yılda Kamuda İstihdam İki Katına Çıktı alt başlığı ile verilen bilgilerde, AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana kamuda çalışan sayısının yüzde 100'den fazla arttığı, ancak yeni tasarruf önlemleriyle bu sayının kontrol altına alınacağı vurgulandı.

Bakan Şimşek, bu önlemlerin sadece mali disiplini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda kamu hizmetlerinin verimliliğini artıracağını ifade etti. Yatırım ve araç kiralama gibi alanlarda da kısıtlamalar getirileceği açıklandı.