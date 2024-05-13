Alaplı'da korkutan yangın! Çatı katı alevlere teslim oldu! Mahalleli ne olduğunu anlayamadan kül oldu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi, korku dolu anlar yaşadı. İlçeye bağlı Çay köyünde, Veysel Yolaç'a ait iki katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangının sebebi henüz belirlenemese de, alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Olay yerinde bulunan itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Ev sakinleri ve komşular, yangını fark eder etmez hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye Hızla Müdahale Etti: Mahalleli Sokaklarda

Alaplı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek, çatı katını saran alevleri söndürdü. Yangın sırasında evde bulunanlar, güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yangında yaralanan veya hayatını kaybeden olmadı. Ancak, çıkan yangın çatı katında büyük hasara neden oldu. Olay sonrası mahalleli, yaşananları ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarını endişeyle takip etti.

Yangının Sebebi Araştırılıyor: Güvenlik Önlemleri Artırılacak

Yangının çıkış nedeni üzerine detaylı bir inceleme başlatıldı. Alaplı Belediyesi, benzer olayların önüne geçmek için ilave güvenlik önlemleri alınacağını duyurdu. Yangın sonrası mahalle sakinleri, daha fazla güvenlik tedbiri talep ediyor. Ayrıca, bölgede elektrik tesisatları ve diğer altyapıların gözden geçirilmesi gerektiği vurgulandı.