Aladağspor, Bolu Amatör Liginde şampiyonluk kupasını kaldırdı

Bolu'da futbol tutkunları, bu sezon GLS Grup Aladağspor'un performansıyla adeta bayram etti. Akay Kardeşler Bolu 1. Amatör Küme'de mücadele eden mavi-beyazlı ekip, sezonu namağlup tamamlama başarısı gösterdi. Son maçında Sebenspor'u 4-2 mağlup ederek, kupayı üçüncü kez kazanmanın gururunu yaşadı.

Aladağspor'un parlayan yıldızları

Sezon boyunca hiç yenilgi yüzü görmeyen Aladağspor, grup maçlarını ve play-off karşılaşmalarını lider olarak tamamladı. Final maçında Seben temsilcisi Sebenspor ile karşılaşan ekip, rakibini 4-2 gibi net bir skorla geçerek şampiyonluğunu ilan etti. Bu zaferle birlikte Aladağspor, geçen sezonki ikinciliğin ardından zirveye ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Tören renkli görüntülere sahne oldu

Bolu ASKF tarafından düzenlenen şampiyonluk töreni, şehrin önemli isimlerini ve futbolseverleri bir araya getirdi. Bolu Belediye Başkan vekili Hüseyin Serin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler gibi önemli isimlerin yanı sıra, amatör lige isim sponsorluğu yapan iş insanı Cemil Akay da törene katıldı. Şampiyonluk kupası, takım kaptanı Gökhan Dokucu tarafından büyük bir coşkuyla kaldırıldı. Futbolcular ve teknik heyet, kupayla hatıra fotoğrafları çektirerek bu özel anı ölümsüzleştirdi.

Aladağspor ve taraftarlarından büyük kutlama

Kupanın teslim alınmasıyla birlikte başlayan şampiyonluk kutlamaları, taraftarlar ve takım üyelerinin katılımıyla şölene dönüştü. Mavi-beyazlı taraftarlar, takımlarının bu büyük başarısını tezahüratlar ve marşlarla kutladılar. Aladağspor camiası, bu zaferle birlikte gelecek sezonlara olan inancını ve motivasyonunu pekiştirdi.