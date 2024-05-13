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Bolu'da gerçekleşen heyecanlı mücadele: Karpars, Play-off'da Çelikeller'i geçti

Karpars, Zonguldak temsilcisi Çelikeller'i 84-70 yenerek play-off'da bir üst tura yükseldi. Bolu'daki mücadelenin detayları, performans analizleri ve daha fazlası için tıklayın.

Mustafa Aykan
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Bolu'da gerçekleşen heyecanlı mücadele: Karpars, Play-off'da Çelikeller'i geçti mask
Bolu'da gerçekleşen heyecanlı mücadele: Karpars, Play-off'da Çelikeller'i geçti
Bolu'da gerçekleşen heyecanlı mücadele: Karpars, Play-off'da Çelikeller'i geçti
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Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Karpars Basketbol Takımı, play-off serisinin ikinci maçında Zonguldak'ın güçlü temsilcisi Çelikeller'i 84-70 mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi başardı.

Bolu'da gerçekleşen heyecanlı mücadele: Karpars, Play-off'da Çelikeller'i geçti

İlk maçın rövanşı Bolu'da oynandı

Play-off ilk maçında Zonguldak'ta Çelikeller karşısında sadece bir puan farkla yenilgiye uğrayan Karpars, Bolu'daki rövanş maçında güçlü bir dönüş yaptı. 17 Temmuz Spor Salonu'nda gerçekleşen bu kritik karşılaşmada, Bolu temsilcisi ilk iki periyotta üstün bir oyun sergilemesine rağmen skor üretmekte zorlandı.

Bolu'da gerçekleşen heyecanlı mücadele: Karpars, Play-off'da Çelikeller'i geçti

Oyunun dönüm noktası

Maçın ikinci yarısında ise sahne tamamen Karpars'ın oldu. Üçüncü ve dördüncü periyotlarda rakibine göre çok daha üstün bir performans sergileyen Karpars, Çelikeller'e oyununu kabul ettirerek farkı açtı ve maçı 84-70 skorla kazanarak play-off serisinde eşitliği sağladı.

Bolu'da gerçekleşen heyecanlı mücadele: Karpars, Play-off'da Çelikeller'i geçti

Performanslarıyla öne çıkan basketbolcular

Karpars takımından bazı oyuncular, bu kritik maçta sergiledikleri performanslarla dikkat çekti. Özellikle skorer oyuncuların çabaları ve defansif anlamda gösterdikleri üstün performans, takımın maçı kazanmasında kilit rol oynadı.

Bolu'da gerçekleşen heyecanlı mücadele: Karpars, Play-off'da Çelikeller'i geçti

Bir sonraki tur için hazırlıklar başladı

Bu önemli galibiyetin ardından Karpars Basketbol Takımı, play-off'un ikinci turunda mücadele edeceği rakibini beklemeye başladı. Takımın antrenörü ve oyuncuları, gelecek maçlar için stratejilerini geliştirirken, taraftarları da takımlarını desteklemek için sabırsızlanıyor.

Bolu'da gerçekleşen heyecanlı mücadele: Karpars, Play-off'da Çelikeller'i geçti

# spor

13 May 2024 - 10:10 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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