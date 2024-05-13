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Bolu Valisi Anneler Günü’nde şehit annelerini ve huzurevi sakinlerini unutmadı

Bolu Valisi Erkan Kılıç ve eşi Ayşe Elif Kılıç, Anneler Günü'nde şehit anneleri ve huzurevi sakinlerini ziyaret ederek, bu özel günü anlamlı bir şekilde kutladılar. Detaylar için haberimizi okuyun.

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
Bolu Valisi Anneler Günü’nde şehit annelerini ve huzurevi sakinlerini unutmadı mask
Bolu Valisi Anneler Günü’nde şehit annelerini ve huzurevi sakinlerini unutmadı
Bolu Valisi Anneler Günü’nde şehit annelerini ve huzurevi sakinlerini unutmadı
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Bolu Valisi Erkan Kılıç ve eşi Ayşe Elif Kılıç, Anneler Günü vesilesiyle şehit annelerine yaptıkları ziyaretlerle günün anlamını daha da özel kıldılar. Vali Kılıç ve eşi, Antalya ve Hakkari'de şehit olan Volkan Biçici ve Burak Bilen’in annelerini evlerinde ziyaret ederek, onlara çiçekler takdim etti ve Anneler Günü'nü kutladı.

Bolu Valisi Anneler Günü’nde şehit annelerini ve huzurevi sakinlerini unutmadı

Şehit ailelerine yönelik samimi yaklaşım

Ziyaretler sırasında şehit aileleriyle yapılan samimi sohbetler, Vali çiftinin bu özel günde ailelerin yanında olduklarını gösterdi. Ayrıca, şehit çocuklarına çeşitli hediyeler verilerek, bu anlamlı günde onların da mutlu olmaları sağlandı.

Bolu Valisi Anneler Günü’nde şehit annelerini ve huzurevi sakinlerini unutmadı

Huzurevlerinde anlamlı buluşmalar

Vali Erkan Kılıç ve eşi Ayşe Elif Kılıç, aynı gün İzzet Baysal Çakmaklar Huzurevi ve İzzet Baysal Vakıf Huzurevi'ni ziyaret ederek, huzurevinde kalan annelerle birebir ilgilendiler. Bu ziyaretlerle, yaşlılarımızın Anneler Günü'nü kutladılar ve onlara sağlıklı ve mutlu günler dilediler.

Bolu Valisi Anneler Günü’nde şehit annelerini ve huzurevi sakinlerini unutmadı

Özel gün kutlamalarıyla huzur dolu anlar

Huzurevi ziyaretleri sırasında gerçekleştirilen etkinliklerde, Vali Kılıç ve eşi yaşlılarımızla yakından ilgilenerek, her birine özel zaman ayırdılar. Bu özel günü, yaşlılarımızla pasta keserek ve çiçekler takdim ederek kutladılar, böylece huzurevi sakinlerinin yüzlerini güldürdüler.Bolu Valisi Anneler Günü’nde şehit annelerini ve huzurevi sakinlerini unutmadı

Huzurevinde pasta kesimi ve mutluluk paylaşımı

Vali çifti, ziyaretlerin sonunda huzurevi sakinleriyle pasta kesimi gerçekleştirerek, Anneler Günü’nü kutlamaya devam etti. Bu etkinliklerle huzurevinde kalan annelerin günü daha da özel hale getirildi.Bolu Valisi Anneler Günü’nde şehit annelerini ve huzurevi sakinlerini unutmadı

Bolu Valiliği’nden topluma mesaj

Bolu Valiliği, gerçekleştirilen bu ziyaretlerle toplumsal dayanışmanın ve sosyal sorumluluk bilincinin altını çizdi. Vali Kılıç, yapılan etkinliklerle toplumsal bağların pekiştirilmesinin önemini vurgulayarak, toplumun farklı kesimlerine dokunmanın önemine dikkat çekti.

# ziyaret

13 May 2024 - 10:30 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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