A101 Bolu Mağazalarında 16 Mayıs 2024’ten itibaren kamp malzemelerinde kaçırılmayacak fırsatlar!

16 Mayıs’tan İtibaren Büyük İndirimler Sizi Bekliyor

A101, bu hafta da fırsatlarla dolu. Beyaz eşya, mobilya ve açık hava ürünleri öne çıkan kategoriler arasında yer alıyor. İşte dikkat çeken indirimlerden bazıları. Beyaz eşya ve elektronikte büyük indirim. A101, mutfaklarınızı yenileyecek ürünlerle dolu.

Kamp Çaydanlığı, fonksiyonel tasarımı ile ₺449.00.

Emaye Kamp Setleri, doğada şık ve pratik çözümler, fiyatlar ₺399.00'dan başlayan fiyatlarla.

Katlanabilir Metal Kürek Seti, acil durumlar için mükemmel bir araç, sadece ₺159.00.

A101'de bu hafta, evinizi ve yaşam alanlarınızı güzelleştirecek ürünler indirimli fiyatlarla sizi bekliyor. 16 Mayıs’tan itibaren başlayan indirimlerle, ihtiyacınız olan her şeyi A101 kalitesiyle edinin!

Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünler

Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet - ₺15,490.00

JVC LT-65VA3405T 65" 4K UHD Android TV - ₺21,999.00

Hi-Level 50" 4K UHD TV (Tizen OS) - ₺10,999.00

JVC 40VF5405T 40" Full HD Android LED TV - ₺8,999.00

Toshiba 32W2163DT/32W2233DT 32" Smart Uydu Alıcılı LED TV - ₺6,199.00

Reeder M8i Max 4/128 GB Cep Telefonu - ₺3,999.00

SEG CM 1012 10 kg Çamaşır Makinesi - ₺10,499.00

SEG NF 4631 / NF 463 No-Frost Buzdolabı - ₺12,999.00

SEG Mekanik Silindirik Termosifon 65 L - ₺4,299.00

Mutfak ve Ev Gereçleri

Kumalı Tencere Seti 6 Parça - ₺749.00

Emaye Kek ve Tart Kalıbı - ₺99.99

Paşabahçe Çeşitleri ve Mutfak Ürünleri - Değişik fiyatlar

Bergama Kase 15 cm - ₺39.90

Tuzluk Seti 2'li - ₺34.90

Luiza Su Bardağı 6'lı 250 cc - ₺99.90

Tereyağlık - ₺59.90

Boya ve Bakım Ürünleri

MDF Hızlı Yapıştırıcı 200 ml - ₺49.90

Sprey Vernik 200 ml - ₺34.90

Çok Amaçlı Yağlayıcı Sprey 200 ml - ₺39.90

Sprey Boya Çeşitleri 400 ml (Altın/Bronz/Gümüş) - ₺59.90

Motor Temizleme Spreyi 500 ml - ₺54.90

Lastik Tamir Kiti 400 ml - ₺64.90

Mobilya ve Dekorasyon

Dijital Baskılı Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Salon Halısı - ₺999.00

Masa Örtüsü 140x140 cm - ₺59.90

Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Salon Halısı (Farklı boy) - ₺699.00

Sona TV Ünitesi - ₺1,999.00

Fulya 4 Kapak 2 Çekmece Gardırop - ₺5,299.00

Petek Dekoratif Kitaplık - ₺1,499.00

Selen Çok Amaçlı Mutfak Banyo Dolabı - ₺1,799.00

Giyim ve Aksesuarlar

Silk&Blue Bayan Şifon Kollu Kapri Pijama Takımı - ₺199.00

Silk&Blue Bayan Dantelli Badi - ₺199.00

Silk&Blue Bayan Dantelli Boxer 2'li - ₺49.90

Bayan Tunik - ₺99.90

Bayan Kaşe Tunik - ₺57.90

Silk&Blue Çocuk Soket Çorap 3'lü - ₺39.90

Bikini Lazer Kesim Slip 2'li - ₺49.90

Küçük Ev Aletleri

Kiwi KHB 4415 Çubuk ve El Blender'ı - ₺329.00

Kiwi KCM 7514 Cam Elektrikli Cezve - ₺399.00

Kiwi KWP 5813 Şarjlı Süpürge - ₺109.00

Kiwi KSB 881 Gazlı Barbekü - ₺3,999.00

Arzum AR5038 Perga Saç Kurutma Makinesi - ₺599.00

Sinbo SB45 8451 Dijital Baskül - ₺169.00

Aprilla AHC-5075 Saç Kesme Makinesi - ₺549.00

Dış Mekan ve Oyuncaklar

20 Jant Bisiklet - ₺2,499.00

26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet - ₺3,799.00

Uzaktan Kumandalı Araba - ₺159.00

Oyuncak Eğlence Seti Çeşitleri - Farklı fiyatlar

Oyuncak Mini Bowling - ₺89.90

Oyuncak Çift Kanatlı Helikopter - ₺179.00

Kamp ve Açık Hava Ürünleri

Kamp Çaydanlığı - ₺449.00

Termos 1 L - ₺679.00

Kahve Demleme Filtresi - ₺159.00

Sırtlı Çantalı Portatif Ocak - ₺599.00

Çakmaklı Kartuş Ocak - ₺279.00

Çakmaklı Kartuş Pürmüz - ₺269.00

Gaz Kartuşu 227 g - ₺69.90

Katlanabilir Metal Kürek Seti - ₺159.00

Emaye İkili Pratik Set - ₺399.00

Emaye Kamp Kettle - ₺429.00

Piknik Ürünleri

Piknik Sepeti 25 L - ₺179.00

Pompalı Termos 1.9 L - ₺299.00

Piknik Seti 32 parça - ₺149.00

Kare Kase - ₺9.90

Kare/Yuvarlak Servis Tabağı - ₺19.90

Kare/Yuvarlak Çukur Tabağı - ₺15.90

Bardak 300 ml - ₺5.90

Küçük Boy Kayık Tabağı - ₺8.90

Büyük Boy Kayık Tabağı - ₺12.90