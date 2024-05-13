Tanju Özcan'dan çarpıcı iddia; Türk Diyanet Vakfı'na giden bağışlar tartışma yarattı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir sosyal medya videosunda, Cuma namazları sonrası camilerde toplanan bağışların kullanımıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Özcan, müminlerin bu bağışların cami giderlerine katkı sağlayacağını düşündüğünü ancak gerçekte durumun farklı olduğunu belirtti.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Bütçesi
Özcan'ın ifadelerine göre, "Biz müminler olarak, Cuma namazı sonrasında yaptığımız bağışların camilere elektrik, doğalgaz gibi katkıları olacağını zannediyorduk. Meğer dört Cumanın üçünde yapılan bağışlar Diyanet İşleri Başkanlığı’na ve Türk Diyanet Vakfı'na gidiyormuş. Devletin sana verdiği 92 Milyar TL bütçe yetmedi mi? Allah gözünü doyursun," şeklinde konuşarak, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve Türk Diyanet Vakfı'nın bütçe kullanımını eleştirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.