Türkiye'nin orman yangınlarına karşı yeni savunması: MEUS erken uyarı sistemi devrede

MEUS ile Türkiye Ormanlarını Koruma Altına Alıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Orman Yangınları Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi (MEUS) ile Türkiye'nin orman yangınlarına karşı önceden tedbir alındığını duyurdu. Bakanlık, bu yenilikçi sistemle orman yangını tehlikesine karşı etkili bir şekilde önlem alma kapasitesini artırıyor.

MEUS'un Teknik Detayları ve Etkinliği

MEUS, sıcaklık, rüzgar, yağış, nem gibi meteorolojik faktörler ve sabit bakı haritalarını içeren algoritmalar kullanarak orman yangını çıkma riski olan bölgeleri anlık olarak haritalandırıyor. Bu veriler, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılıyor ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlıyor. Bakan Özhaseki, MEUS'un saatlik takip edilen verileriyle yangın tehlikesine karşı proaktif bir yaklaşım sunulduğunu ifade etti. Sistem, Türkiye'nin 3 günlük orman yangını tehlike haritalarını saatlik olarak hazırlayarak rüzgarın hızı, yönü, sıcaklık ve nem haritaları gibi önemli bilgileri de içeriyor.

Yeşil Vatanımızı Koruma Çabası ve MEUS'un Rolü

Bakan Özhaseki, yeşil vatanımız olarak nitelendirilen ormanlarımızı korumak için erken uyarı sistemi MEUS'u geliştirerek devreye aldıklarını belirtti. Bu sistemle orman sahaları 7/24 taranarak anlık olarak risk analizi yapılıyor. Türkiye'nin orman varlığını koruma çabasında MEUS, önemli bir rol oynuyor.

MEUS ve Yangınla İlgili Planlamaların Önemi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanı Hakan Doğan, yaz mevsimiyle birlikte artan sıcaklıkların yangın riskini artırabileceğine dikkat çekti. Doğan, orman yangınlarının çıkmasında meteorolojik ve beşeri faktörlerin etkili olduğunu vurguladı. MEUS, geniş alanlara yayılması muhtemel yangınlarla ilgili planlamalarda büyük önem taşıyor. Doğan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün MEUS ile elde ettiği verileri Orman Genel Müdürlüğü ile anlık, AFAD Başkanlığı ile günlük olarak paylaştığını belirtti. Bu iş birliği, Türkiye'nin orman yangınlarıyla daha etkin bir mücadele yürütmesine olanak tanıyor.