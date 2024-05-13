Karadeniz’den 9 bin kilometre uzaklıkta yapılan kongrede enteresan sonuçlar

Uluslararası Tahminlerin Gerçeği Yansıtmıyor

Karadeniz Bölgesi, Türkiye'nin fındık üretimindeki kalbi olarak bilinirken, bu önemli tarım ürününün rekolte tahminlerinde dikkate alınan uluslararası rakamların gerçekçi olmadığı konusu tartışma yaratıyor. Kanada'da düzenlenen 41. Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi'nde (INC) Türkiye'nin fındık rekoltesi için 785 bin ton rakamı açıklandı. Ancak, Karadenizli fındık sanayicisi Mustafa Demirci, bu tahminlerin Türkiye'nin karşılaştığı zorlukları ve gerçek durumu yansıtmadığını ifade ediyor.

Tahminlerin Gerçekçilikten Uzak Olması

Mustafa Demirci, INC tarafından açıklanan rekolte rakamlarının, karanfil sayımına dayalı olması ve mevsim şartları göz önüne alınmadan yapıldığını belirtiyor. Gerçekte, tozlaşmanın yetersiz olması ve çiçeklerin döllenememesi gibi faktörler, rekoltenin düşük olacağını işaret ediyor. Ayrıca, zirai don riskinin geçmesine rağmen yaşanan kuraklık ve sisin kayıplara yol açtığı, tozlaşma olmayan fındıkların dökülmesinin muhtemel olduğu ifade ediliyor. Bu durum, açıklanan 785 bin tonluk rekoltenin gerçekçi olmadığını gösteriyor.

Yüksek Fiyat Politikasının Etkileri

Demirci, INC'nin açıklamalarının serbest piyasayı etkilediğini, fakat Türkiye'deki fındık üretiminde yüksek fiyat politikasının sorunlara yol açtığını vurguluyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bile üreticiden 82.5 liraya aldığı fındığı 130 liradan piyasaya arz etmeye çalıştı ancak yüksek fiyatlar nedeniyle talep görmedi. Demirci, bu durumun milli zarara yol açabileceğini ve sabit fiyat politikasıyla hareket edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, fındık ihracat gelirlerindeki düşüşe ve elde kalan stoklara dikkat çekerek, yüksek fiyat politikasının ürün satışını zorlaştırdığını ifade ediyor.

Verimlilik Artışı için Çalışmalar ve Fındık Şurası Önerisi

Demirci, bölgedeki düşük verimlilik oranlarına işaret ederek, dönüm başına 70 kilogram olan fındık veriminin nasıl 150-200 kilograma çıkarılabileceğinin araştırılması gerektiğini vurguluyor. Bu bağlamda, ilgili bakanlığın fındık paydaşlarını bir araya getirerek fındık şurası düzenlemesi gerektiğini söylüyor. Bu şuranın, fındık üretimindeki zorlukların üstesinden gelmek ve daha verimli bir üretim sağlamak amacıyla önemli olduğunu belirtiyor.

Türkiye'nin fındık üretimindeki liderliği ve bu alandaki potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda, uluslararası tahminlerin daha gerçekçi olması ve yerel üreticilere yönelik politikaların gözden geçirilmesi büyük önem taşıyor. INC'nin açıklamalarının eleştirilmesi, sektördeki mevcut sorunları ve çözüm yollarını daha net bir şekilde ortaya koyuyor.