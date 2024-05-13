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Otomobil fiyatlarıyla yarışan 1,6 tonluk Paşa tosun fiyatıyla el yakıyor

"Paşa" isimli tosunun fiyatı otomobillerle yarışıyor. 1,6 tonluk kurbanlık göz kamaştırıyor. Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürülen 1,6 ton ağırlığındaki "Paşa" isimli tosun, 750 bin TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Dört yıl boyunca büyük bir özenle yetiştirilen bu devasa tosun, alıcılarını bekliyor.

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
Otomobil fiyatlarıyla yarışan 1,6 tonluk Paşa tosun fiyatıyla el yakıyor mask
Otomobil fiyatlarıyla yarışan 1,6 tonluk Paşa tosun fiyatıyla el yakıyor
Otomobil fiyatlarıyla yarışan 1,6 tonluk Paşa tosun fiyatıyla el yakıyor
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"Paşa" Adlı tosunun devasa boyutları

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte pazarlarda dikkat çeken kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı. Bunlardan biri de 1 ton 600 kilogram ağırlığında ve "Paşa" adı verilen devasa tosun. Fiyatı, ikinci el otomobillerle yarışan bu tosun, 750 bin TL'ye alıcılarını bekliyor.

Otomobil fiyatlarıyla yarışan 1,6 tonluk Paşa tosun fiyatıyla el yakıyor

Üç Kuşaklık Bir Tutku: Hayvancılık Geleneği

Barış Demir ve ailesi, üç kuşaktır hayvancılık sektöründe faaliyet gösteriyor. Bu geleneği sürdüren Demir ailesi, "Paşa" isimli tosunu dört yıl boyunca büyük bir özenle besledi. Bu süreçte, tosun günlük olarak 10 kilogramın üzerinde buğday, arpa, mısır ve fabrika yemi tüketerek bu boyutlara ulaştı.

Otomobil fiyatlarıyla yarışan 1,6 tonluk Paşa tosun fiyatıyla el yakıyor

Kantara Sığmayan Dev: "Paşa"

Barış Demir, hayvancılık sektörünün azalan popüleritesine işaret ediyor ve "Paşa"nın kantara sığmadığını, bu nedenle özel bir tartım yöntemiyle ağırlığını belirlediklerini söylüyor. En son tartımda 1.620 kilogram olduğu belirlenen "Paşa", alıcısının gelmesiyle birlikte tartılacak ve son kantar kilosuyla teslim edilecek.Otomobil fiyatlarıyla yarışan 1,6 tonluk Paşa tosun fiyatıyla el yakıyor

Yüksek fiyatı ile alıcıları bekliyor

Demir, "Paşa" için istenen 750 bin TL'nin, hayvanın özenle yetiştirilmiş olmasının bir sonucu olduğunu belirtiyor. Özel bir alıcı bekleyen "Paşa", eğer satılmazsa, Demir ailesi birkaç yıl daha bu özel tosuna bakmaya hazır. "Paşa"nın mülayim ve uslu yapısı, dört yıl boyunca aile için sürpriz olmuş ve küçük danalardan bile daha sakin olduğu gözlemlenmiş. Kurban Bayramı öncesinde satışa sunulan "Paşa", nasibini bekliyor.

# aile

13 May 2024 - 16:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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