Otomobil fiyatlarıyla yarışan 1,6 tonluk Paşa tosun fiyatıyla el yakıyor

"Paşa" Adlı tosunun devasa boyutları

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte pazarlarda dikkat çeken kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı. Bunlardan biri de 1 ton 600 kilogram ağırlığında ve "Paşa" adı verilen devasa tosun. Fiyatı, ikinci el otomobillerle yarışan bu tosun, 750 bin TL'ye alıcılarını bekliyor.

Üç Kuşaklık Bir Tutku: Hayvancılık Geleneği

Barış Demir ve ailesi, üç kuşaktır hayvancılık sektöründe faaliyet gösteriyor. Bu geleneği sürdüren Demir ailesi, "Paşa" isimli tosunu dört yıl boyunca büyük bir özenle besledi. Bu süreçte, tosun günlük olarak 10 kilogramın üzerinde buğday, arpa, mısır ve fabrika yemi tüketerek bu boyutlara ulaştı.

Kantara Sığmayan Dev: "Paşa"

Barış Demir, hayvancılık sektörünün azalan popüleritesine işaret ediyor ve "Paşa"nın kantara sığmadığını, bu nedenle özel bir tartım yöntemiyle ağırlığını belirlediklerini söylüyor. En son tartımda 1.620 kilogram olduğu belirlenen "Paşa", alıcısının gelmesiyle birlikte tartılacak ve son kantar kilosuyla teslim edilecek.

Yüksek fiyatı ile alıcıları bekliyor

Demir, "Paşa" için istenen 750 bin TL'nin, hayvanın özenle yetiştirilmiş olmasının bir sonucu olduğunu belirtiyor. Özel bir alıcı bekleyen "Paşa", eğer satılmazsa, Demir ailesi birkaç yıl daha bu özel tosuna bakmaya hazır. "Paşa"nın mülayim ve uslu yapısı, dört yıl boyunca aile için sürpriz olmuş ve küçük danalardan bile daha sakin olduğu gözlemlenmiş. Kurban Bayramı öncesinde satışa sunulan "Paşa", nasibini bekliyor.