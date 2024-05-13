Otomobil fiyatlarıyla yarışan 1,6 tonluk Paşa tosun fiyatıyla el yakıyor

"Paşa" Adlı tosunun devasa boyutları
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte pazarlarda dikkat çeken kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı. Bunlardan biri de 1 ton 600 kilogram ağırlığında ve "Paşa" adı verilen devasa tosun. Fiyatı, ikinci el otomobillerle yarışan bu tosun, 750 bin TL'ye alıcılarını bekliyor.
Üç Kuşaklık Bir Tutku: Hayvancılık Geleneği
Barış Demir ve ailesi, üç kuşaktır hayvancılık sektöründe faaliyet gösteriyor. Bu geleneği sürdüren Demir ailesi, "Paşa" isimli tosunu dört yıl boyunca büyük bir özenle besledi. Bu süreçte, tosun günlük olarak 10 kilogramın üzerinde buğday, arpa, mısır ve fabrika yemi tüketerek bu boyutlara ulaştı.
Kantara Sığmayan Dev: "Paşa"
Barış Demir, hayvancılık sektörünün azalan popüleritesine işaret ediyor ve "Paşa"nın kantara sığmadığını, bu nedenle özel bir tartım yöntemiyle ağırlığını belirlediklerini söylüyor. En son tartımda 1.620 kilogram olduğu belirlenen "Paşa", alıcısının gelmesiyle birlikte tartılacak ve son kantar kilosuyla teslim edilecek.
Yüksek fiyatı ile alıcıları bekliyor
Demir, "Paşa" için istenen 750 bin TL'nin, hayvanın özenle yetiştirilmiş olmasının bir sonucu olduğunu belirtiyor. Özel bir alıcı bekleyen "Paşa", eğer satılmazsa, Demir ailesi birkaç yıl daha bu özel tosuna bakmaya hazır. "Paşa"nın mülayim ve uslu yapısı, dört yıl boyunca aile için sürpriz olmuş ve küçük danalardan bile daha sakin olduğu gözlemlenmiş. Kurban Bayramı öncesinde satışa sunulan "Paşa", nasibini bekliyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.