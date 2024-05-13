Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istedi İsmail Eşsiz TOGG otomobilleri zırh kapladı

TOGG, Yüksek Tehditlere Karşı Zırhlanıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yerli ve milli otomobil TOGG için zırhlı model yapılmasına ilişkin sorusu üzerine harekete geçen İsmail Eşsiz, TOGG'u zırhlama sürecini başlattı. Ankara'daki Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde 23 yıl boyunca araç zırhlama işiyle uğraşan Eşsiz, ilk TOGG otomobilini BR4 seviyesinde zırhladı. Bu zırhlama seviyesi, özellikle tabanca mermilerine karşı dayanıklılık sağlıyor.
Geleceğin TOGG'ları İçin BR6 Seviyesi Planlaması
Eşsiz, mevcut çalışmaların ardından gelecek TOGG modellerinde BR6 seviyesinde zırh uygulamasını planladıklarını açıkladı. Bu seviye, uzun namlulu silahlar ve yüksek tehditler karşı daha yüksek bir koruma sunacak. Eşsiz, bu zırhlama işlemlerinin her bir araç için yaklaşık 45 gün sürdüğünü ve araçların performansında gözle görülür bir kayıp olmadığını belirtti.
TOGG'un Zırhlanma Detayları ve Geliştirilmesi
Zırhlanma sürecinde, aracın kabin içi 360 derece zırhlanacak ve alt tabana bomba battaniyesi yerleştirilecek. İlk zırhlama sürecinin başarılı olmasının ardından, Eşsiz gelecek TOGG modellerinde daha kaliteli ve profesyonel bir zırhlama süreci hedeflediğini ifade etti. İkinci TOGG zırhlama sürecinin ise 20-25 gün gibi daha kısa bir sürede tamamlanmasını planlıyor.
Artan Talep ve Müşteri Beklentileri
TOGG sahibi vatandaşların ilk zırhlı aracın tesliminden sonra zırhlama işlemine olan taleplerinin arttığını belirten Eşsiz, şu anda sırada bekleyen 6 araç olduğunu ve özellikle TOGG bekleyen müşterilere hızlı bir şekilde yanıt vermeyi amaçladıklarını dile getirdi. Bu gelişmeler, TOGG'un sadece bir ulaşım aracı olmanın ötesinde, güvenlik açısından da üst düzey bir seçenek haline geldiğinin göstergesi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.