13 May 2024 - 12:01- Asayiş G:

Bolu Göynük'te korkutan yangın! İki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Bolu Göynük'te İbrahim Arıcı'nın evinde çıkan yangın, iki katlı evi kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekipleri ve köy sakinlerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Bolu Göynük'te korkutan yangın! İki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Bolu Göynük'te korkutan yangın! İki katlı ev kullanılamaz hale geldi
+3
Video için play'e tıklayın

Yangının Detayları ve İtfaiye Müdahalesi

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Arıcı’nın evinde sabah saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Köy sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine, hızla 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi. Bölgeye hızla sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için yoğun çaba sarf etti. Arazözler ve köy sakinlerinin de destek verdiği su tanklarıyla yapılan müdahaleler sonucu yangın, uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı.

Bolu Göynük'te korkutan yangın! İki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Köydeki Dayanışma ve Destek Çalışmaları

Yangın sırasında köy halkının gösterdiği dayanışma ve destek, dikkat çekti. Vatandaşlar, itfaiye ekiplerine su tanklarıyla yardım ederek yangının daha da büyümesini önlemeye çalıştı. Bu süreçte, herkesin ortak gayreti yangının daha fazla zarar vermesini engelledi.
Bolu Göynük'te korkutan yangın! İki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Yangının Etkileri ve Gelecek Adımlar

Yangın nedeniyle İbrahim Arıcı’ya ait iki katlı ev, kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından köydeki hasar tespit çalışmaları başlatıldı. İlgili kurumlar, yangının çıkış nedenini belirlemek ve benzer olayların önüne geçmek için araştırmalarını sürdürüyor.Bolu Göynük'te korkutan yangın! İki katlı ev kullanılamaz hale geldi

13 May 2024 - 12:01 Bolu/ Göynük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL