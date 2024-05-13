Bolu Göynük'te korkutan yangın! İki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Yangının Detayları ve İtfaiye Müdahalesi

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Arıcı’nın evinde sabah saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Köy sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine, hızla 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi. Bölgeye hızla sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için yoğun çaba sarf etti. Arazözler ve köy sakinlerinin de destek verdiği su tanklarıyla yapılan müdahaleler sonucu yangın, uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı.

Köydeki Dayanışma ve Destek Çalışmaları

Yangın sırasında köy halkının gösterdiği dayanışma ve destek, dikkat çekti. Vatandaşlar, itfaiye ekiplerine su tanklarıyla yardım ederek yangının daha da büyümesini önlemeye çalıştı. Bu süreçte, herkesin ortak gayreti yangının daha fazla zarar vermesini engelledi.

Yangının Etkileri ve Gelecek Adımlar

Yangın nedeniyle İbrahim Arıcı’ya ait iki katlı ev, kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından köydeki hasar tespit çalışmaları başlatıldı. İlgili kurumlar, yangının çıkış nedenini belirlemek ve benzer olayların önüne geçmek için araştırmalarını sürdürüyor.