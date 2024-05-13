Karabük'te, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen bir trafik kazası, yerel sakinler ve yoldan geçenler için endişe verici anlar yaşattı. İddialara göre, Yasin K. isimli bir sürücü, 34 CBR 641 plakalı minibüs ile yoldan çıkarak yön tabelasına çarptı. Olay, minibüsün refüje çarpmasının ardından meydana geldi.

Alkol Oranı Şaşırttı: 2.51 Promil!

Kaza sonrasında olay yerine intikal eden trafik ekipleri, durumu değerlendirmek üzere sürücü üzerinde alkol testi gerçekleştirdi. Yapılan kontrolde, Yasin K.'nin 2.51 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bu oran, Türkiye'deki yasal sınır olan 0.5 promilin oldukça üzerinde. Alkollü sürücünün bu durumu, trafik güvenliğini ciddi anlamda tehlikeye atmakta.

Maddi Hasar ve Yasal İşlemler

Kazada, minibüs büyük miktarda maddi hasara uğrarken, çevredeki diğer araçlar ve yön tabelası da zarar gördü. Minibüs, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yasin K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Karabük ve Safranbolu istikametinde seyahat eden diğer sürücüler, kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşadı.