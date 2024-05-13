35. İzzet Baysal Şükran Günleri buruk geçti; Rektör Alişarlı ve Başkan Özcan törenlere katılmadı

Üniversitenin 1500 akademisyeni ve 35 bin öğrencisinin etkinliklere katılmaması, toplumda ciddi bir tartışma başlattı. İzzet Baysal Şükran Günlerine, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden beklenen ilginin gelmemesi ve geçtiğimiz Cumartesi akşamı Büyük Camide Baysal ailesi için düzenlenen mevlide katılımın olmaması üzerine Vakıf Başkanı Ahmet Baysal sitem dolu sözler sarf etti. Baysal, "Bu vakıf Bolu'ya hiçbir şey yapmadı mı? İnsanlarımız neden sahip çıkmıyor?" diyerek büyük bir hayal kırıklığını dile getirdi.

Bolu Belediye Başkanı ve Milletvekillerinin Dikkat Çeken Uzaklığı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Şükran Günlerinden hemen önce Karadeniz turuna çıkarak etkinliklere katılmaması, kamuoyunda büyük eleştiri topladı. "Karadeniz turunu iki gün sonra başlatsa ne kaybederdi?" sorusu gündeme geldi. Aynı zamanda, MHP Milletvekili İsmail Akgül, CHP Milletvekili Türker Ateş ve AKP Milletvekili Yüksel Çoşkunyürek'in de bir araya gelememesi ve sadece birkaç etkinliğe katılımları, siyasi birlikteliğin zayıflığını gözler önüne serdi.

STK'lar Beklenen Katılımı Göstermedi

Bolu'daki Sivil Toplum Kuruluşları ve eğitim kurumlarının Şükran Günlerine olan ilgisizliği eleştiri konusu oldu. Boluspor, Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB), Bolu Kızılay Şubesi, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Bolu Bağışçılar Vakfı gibi kurumların etkinliklere aktif katılım göstermemesi, sosyal sorumluluk anlayışıyla bağdaşmadı. Ayrıca, Baysal adını taşıyan okulların ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün törenlerde yeterince yer almadığı gözlemlendi.

Bolu Halkının Törenlere Düşük Katılımı

İzzet Baysal Şükran Günlerinin açılış törenine sadece 100 kadar vatandaşın katılması, mevlit okutulan etkinlikte ise 30-40 kişinin yer alması, Bolu halkının bu önemli günlerde yeterince ilgi göstermediğini ortaya koydu. Yürüyüş etkinliğine katılan 700-800 kişi olumlu bir adım olmakla birlikte, bu rakamların çok daha yüksek olması gerektiği vurgulandı. Genel olarak, Bolu halkının bu özel günlerde İzzet Baysal'a layık olamadığı eleştirileri yapıldı.