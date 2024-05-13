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Kış lastikleri yazın tehlike saçıyor! Güvenliğinizi artıracak yaz lastikleri önerileri! Lastik değişikliği ne zaman ve neden yapılmalı?

Yaz aylarında güvenli sürüş için kış lastiklerini yaz lastikleriyle değiştirin! Lastikcim.com üzerinden aracınıza uygun lastikleri bulun, performansınızı artırın ve yakıt tasarrufu sağlayın. Lastik fiyatlarındaki artışa dikkat!

İhlas Haber Ajansı
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Kış lastikleri yazın tehlike saçıyor! Güvenliğinizi artıracak yaz lastikleri önerileri! Lastik değişikliği ne zaman ve neden yapılmalı?
Kış lastikleri yazın tehlike saçıyor! Güvenliğinizi artıracak yaz lastikleri önerileri! Lastik değişikliği ne zaman ve neden yapılmalı?
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Yaz Aylarında Lastik Değişikliğinin Önemi

İlkbaharın sona ermesi ve yaz mevsiminin kapıda olması, araç sahipleri için önemli bir hatırlatma yapıyor: kış lastiklerini çıkarıp, yaz lastiklerine geçme zamanı geldi. Kış lastikleri soğuk hava koşulları için tasarlanmışken, yaz lastikleri sıcak havalarda yüksek performans ve güvenlik sunuyor. Araç performansı, sürüş güvenliği ve yakıt tasarrufu gibi önemli avantajlar sağlayan yaz lastiklerinin kullanılması uzmanlar tarafından şiddetle tavsiye ediliyor.

Kış lastikleri yazın tehlike saçıyor! Güvenliğinizi artıracak yaz lastikleri önerileri! Lastik değişikliği ne zaman ve neden yapılmalı?

Kış Lastiklerinin Yaz Kullanımının Riskleri

Kış lastikleri, genellikle 7°C ve altı sıcaklıklar için üretilmiştir ve bu koşullar dışında kullanıldığında özelliklerini yitirir. Yaz aylarında kış lastiklerini kullanmaya devam etmek, aracın yol tutuşunu ve frenleme kabiliyetini azaltabilir, bu da kazalara ve diğer güvenlik sorunlarına yol açabilir. Lastikcim.com Genel Müdürü Ahmet Erkan, yaz lastiklerine geçişin aracın kontrolünü artırarak olası kazaları önleyeceğini vurguluyor. Ayrıca, kış lastiklerinin yazın aşırı aşınma yaşayarak ömrünün kısalacağını da ekliyor.Kış lastikleri yazın tehlike saçıyor! Güvenliğinizi artıracak yaz lastikleri önerileri! Lastik değişikliği ne zaman ve neden yapılmalı?

Yaz Lastiklerinin Avantajları

Yaz lastikleri, yüksek sıcaklıklarda daha iyi performans gösterir, yol tutuşunu ve frenleme mesafesini iyileştirir. Bu lastikler, daha düşük yuvarlanma direnci ile yakıt verimliliği sağlar ve uzun vadede ekonomik tasarruf sunar. Uzmanlar, güvenlik için lastiklerin mevsimine uygun olarak değiştirilmesi gerektiğini öneriyor.Kış lastikleri yazın tehlike saçıyor! Güvenliğinizi artıracak yaz lastikleri önerileri! Lastik değişikliği ne zaman ve neden yapılmalı?

Lastikcim.com ile Doğru Lastik Seçimi

Lastikcim.com, kullanıcılara geniş bir marka yelpazesi sunarak doğru lastik seçimine yardımcı oluyor. Aracınızın marka ve modeline uygun lastikleri kolayca bulabilir, en yakın montaj noktasını seçerek hizmet alabilirsiniz. Sitede ayrıca oto aksesuarları, motor yağı ve jantlar gibi ürünler de bulunmaktadır. Ürünleri aldıktan sonra montaj noktalarında ek hizmetler de alabilirsiniz.Kış lastikleri yazın tehlike saçıyor! Güvenliğinizi artıracak yaz lastikleri önerileri! Lastik değişikliği ne zaman ve neden yapılmalı?

Lastik Fiyatlarında Dikkate Değer Artış

Geçtiğimiz yıla göre lastik fiyatlarında önemli bir artış yaşandı. Dört adet lastik değişiminin maliyeti ortalama olarak 9 bin lira ile 13 bin lira arasında değişmektedir. Bayram ve tatil öncesi yoğunluğu göz önünde bulunduran sürücüler, araç bakımlarını yaptırıp gerekirse yeni lastik almayı düşünüyor. Lastik işletmecisi Bahadır Caniklioğlu, lastik ve montaj maliyetlerinin yükseldiğini belirtiyor.

# araç

13 May 2024 - 22:00 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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