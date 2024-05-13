Bolu'da Ceza rüzgârı… 19 Mayıs'ta unutulmaz bir konser!

Bolu'da 19 Mayıs coşkusu Ceza ile zirveye çıkıyor

Her yıl olduğu gibi, bu 19 Mayıs'ta da Bolu, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. Bolu Belediyesi, gençler için özel bir sürpriz yaparak, Türkiye'nin en popüler rap sanatçılarından Ceza'yı ağırlayacak.

Ceza ile müzik dolu bir gece

19 Mayıs 2024 Pazar günü Karaçayır Konser Alanı'nda gerçekleşecek olan konser, saat 21.00 itibarıyla başlayacak. Ceza, kendine has enerjisi ve sahne performansı ile gençleri coşturacak, gençlik bayramının ruhunu müzikle harmanlayacak.

Karaçayır konser alanı

Bolu'nun sevilen konser mekanı Karaçayır Konser Alanı, geniş ve açık hava yapısıyla büyük etkinliklere ev sahipliği yapmak için ideal. Konserin geç saatte başlaması, katılımcılara günün yorgunluğunu atıp, müziğe doyabilecekleri bir fırsat sunuyor.

Bolu Belediyesi'nden gençlere açık davet

Konser, tüm Bolu halkına ve özellikle de gençlere açık. Ücretsiz giriş imkanıyla, Bolu Belediyesi gençlerin bu özel gecede bolca eğlenmelerini ve unutulmaz anılar biriktirmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Beklenen şarkılar ve repertuar

Ceza'nın konserde seslendireceği "Holocaust", "Fark Var" ve "Bu Rap Mühendislik" gibi hit parçaları, gençler arasında zaten büyük bir popülerlik kazanmış durumda. Bu şarkılar, konserin enerjisini daha da artıracak.

Bolu, her yıl 19 Mayıs'ta düzenlenen çeşitli etkinliklerle gençleri kültürel ve fiziksel aktivitelere teşvik ediyor. Ceza'nın konseri bu geleneği devam ettirerek, gençlerin bu özel günü daha da anlamlı bir şekilde kutlamalarına olanak sağlayacak.