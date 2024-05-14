Orman İşçilerine Mengen’de kesim teknikleri ve iş güvenliği eğitimi

Bolu'dan Mengen'e uzmanlık transferi

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, 08 Mayıs 2024 tarihinde Mengen Orman İşletmesi'nde bir eğitim programı düzenledi. Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ve yardımcısı Halis Belen'in önderliğinde gerçekleştirilen bu eğitim, orman işçilerine yönelik üretim ve iş güvenliği konularında bilgiler sunmayı amaçladı.

Kesim teknikleri ve güvenlik protokolleri

Gökçesu Orman İşletme Şefliğinde başlayan eğitimin ilk kısmında, işçilere doğru ağaç kesme teknikleri anlatıldı. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında zorunlu olan güvenlik önlemleri ve standartlar pratikte gösterilerek, işçilerin bu bilgilerle donatılması sağlandı. Katılımcılar, karşılaştıkları zorlukları tartışma fırsatı buldu.

Standardizasyon ve ölçüm tekniklerine dair uygulamalar

Eğitimin öğleden sonra kısmı Mengen Gökçesu Orman Emvali Deposu'nda devam etti. Burada, orman ürünlerinin ölçüm ve sınıflandırma işlemleri üzerine yoğunlaşıldı. Katılımcılara, üretim süreçlerinde kullanılan standardizasyon teknikleri ve ölçüm metodları hakkında detaylı bilgiler verildi.

2024 yılı hedeflerine uygun üretim ve takvim planlaması

Bu eğitimle birlikte, 2024 yılına ait üretim hedefleri ve iş programlarının önemi vurgulandı. Tüm işlemlerin belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesi için gerekli planlamaların yapılması gerektiği anlatıldı.

Kazasız bir yıl için ortak dilek

Eğitim, tüm katılımcılara kazasız ve güvenli bir çalışma yılı diliyle sonlandırıldı. Bu bölüm, iş güvenliğinin önemini ve orman işletmelerindeki güvenlik kültürünü pekiştirdi.

Mengen Orman İşletmesi'nde bilinç ve güvenlik

Mengen'de düzenlenen bu eğitim, bölgedeki orman işçilerini üretim süreçlerinde daha bilinçli ve güvenli hale getirmeyi hedefledi. Ayrıca, düzenli olarak verilen iş güvenliği eğitimlerinin önemi bir kez daha altı çizildi.