Kamuda tasarruf ve verimlilik hamlesi ile yeni bir dönem başlıyor

Kamuda tasarrufun yeni yüzü açıklandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni duyurdu. Bu yeni paket, Türkiye'nin kamu harcamalarını daha verimli bir şekilde yönetmeyi ve tasarruf sağlamayı hedefliyor, böylece ekonomik istikrarın temellerini güçlendiriyor.

10 adet genelge

Yılmaz, Türkiye'nin yaklaşık 65 yıldır süregelen tasarruf çabalarına değinerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde yürürlüğe konulan on adet genelge ile kamu harcamalarının daha kontrollü bir şekilde yönetildiğini belirtti. Son genelge ile birlikte, kamuda daha stratejik ve disiplinli harcama politikaları benimsendiği vurgulandı.

Kamuda verimlilik artışı ve yatırım öncelikleri

16 Nisan'daki Kabine Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kamuda verimlilik artışı ve yatırımların önceliklendirilmesi gibi konular ele alındı. 6 Mayıs'ta ise, kamu taşıtları, binalar ve diğer alanlarda tasarruf kültürünün güçlendirilmesi planlandığı açıklandı.

Enflasyonla mücadelede kamu yatırımlarının rolü

Paket, sadece tasarruf sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda enflasyonla mücadelede de kritik bir rol oynayacak. Özellikle kamu yatırımlarının, enflasyon üzerinde baskıyı azaltıcı etkileri olması bekleniyor.

2026 Hedefi

Orta Vadeli Program dahilinde, enflasyonun önümüzdeki yıllarda tek haneli rakamlara düşürülmesi hedeflenmektedir. Bu süreçte ekonomik büyüme, istihdam ve sosyal dengenin korunması ön planda tutulacak.

Yenilikçi düzenlemelerle kamuda dönüşüm

Yeni paketin, idari ve kanuni olmak üzere iki ana bileşeni bulunuyor. Yılmaz, bu dönüşümün tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayacak şekilde tasarlandığını ve Meclis desteğinin beklendiğini ifade etti.

Yılmaz, bu stratejik paketin hayata geçirilmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve diğer yetkililere teşekkürlerini sundu. Paketin, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal refahını artırma hedefine katkıda bulunacağına dair güvenini dile getirdi.